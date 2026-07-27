Detenido tras intentar agredir a su expareja y apuñalar luego al hombre que la defendió

El hombre volvió al lugar de los hechos con la intención de acabar con la vida del hombre que había evitado que agrediera a su pareja

Investigan la muerte de una joven extranjera de 16 años tras caer desde el balcón de un hotel en Lloret de Mar, Girona

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Un hombre de 54 años ha sido detenido en Alicante acusado de un delito de tentativa de homicidio por presuntamente herir en el cuello con un cuchillo a un varón que previamente había defendido de un intento de agresión a la expareja del arrestado por parte de éste. Los hechos ocurrieron la noche del sábado al domingo. No solo hirió al hombre, sino también a la hija de este, de 19 años, que resultó herida con un corte en el hombro.

Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, el presunto autor de la agresión había sido reducido y retenido por unos testigos, han relatado las mismas fuentes.

Horas antes, el arrestado habría recriminado a su expareja en plena vía pública o un establecimiento, al parecer por celos, y se produjo una discusión. En el transcurso de ese incidente, el detenido habría intentado agredir a la mujer y el hombre que resultó apuñalado posteriormente se puso en medio para defenderla, tras lo cual el supuesto agresor huyó del lugar para volver más tarde y herir en el cuello con el arma blanca a esta última persona.

La víctima fue operada en un centro hospitalario, según las citadas fuentes, que han señalado que al detenido se le intervinieron dos cuchillos.