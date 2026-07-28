Carlos Plá Valencia, 28 JUL 2026 - 11:14h.

La víctima, que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, fue atacada por el detenido horas después de que este evitara la agresión. La hija del hombre que defendió a la mujer también resulto herida

Un joven agrede con una barra de hierro a su padrastro para proteger a su madre en Oviedo: el hombre de 59 años, herido y detenido

Compartir







Un hombre de 54 años ha sido detenido en Alicante acusado de un delito de tentativa de homicidio tras apuñalar a otro hombre de 55 años, que horas antes había intervenido para defender a su expareja de un intento de agresión.

Los hechos se produjeron la noche del sábado al domingo en una calle en Alicante, cuando el sospechoso asestó una cuchillada en el cuello de la víctima, que tuvo que ser trasladada de urgencias al hospital para ser intervenida quirúrgicamente.

En el mismo ataque, una hija del hombre apuñalado, de 19 años, resultó herida en el hombro. Cuando los agentes llegaron al lugar, varios testigos ya habían reducido y retenido al presunto agresor hasta la llegada de la patrulla policial.

Discusión con la expareja

Horas antes del apuñalamiento, el detenido habría mantenido una discusión con su expareja en plena calle y en un establecimiento cercano por un ataque de celos.

PUEDE INTERESARTE Detienen a un joven de 24 años por pegar a su novia embarazada de seis meses: la agresión fue grabada por las cámaras del aeropuerto de Málaga

Durante ese primer incidente, el sospechoso habría intentado agredir a la mujer provocando la intervención del hombre que posteriormente resultó apuñalado. Este se habría interpuesto entre ambos para protegerla y evitar que la agresión se produjera, momento en el que el supuesto agresor optó por abandonar el lugar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Tras este primer enfrentamiento, el detenido regresó al lugar y atacó al hombre que había defendido a su expareja y apuñaló en el cuello con un cuchillo.

La víctima fue trasladada de urgencia a un hospital de Alicante, donde tuvo que ser operado de las lesiones sufridas en el cuello. Fuentes policiales han indicado que, en el momento de la detención, al presunto agresor se le han intervenido dos cuchillos, que han quedado a disposición de los investigadores de la Policía Nacional.

El detenido se enfrenta ahora a cargos por tentativa de homicidio y por las lesiones causadas tanto al hombre apuñalado como a su hija.