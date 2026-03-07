AnimaNaturalis y CAS International han protestado por los festejos taurinos que habrá durante las Fallas de Valencia

"La tortura no es cultura", han recordado, añadiendo que "ninguna tradición puede justificar el sufrimiento" de animales

ValenciaUna concentración con lápidas en Valencia ha servido este 7 de marzo, frente a la Plaza de Toros de la capital, para exigir que prohíban la tauromaquia: "Es una fiesta manchada de sangre".

Con esas palabras, AnimaNaturalis y CAS International, bajo el lema 'La tauromaquia llena cementerios', han exigido la abolición de los festejos taurinos durante las Fallas porque están llenos "de torturas y muertes".

Esta manifestación, al igual que en años previos, se ha celebrado debido a la planificación taurina que se llevará a cabo en la ciudad con motivo de la festividad fallera, donde los ninots son grandes protagonistas.

Los cerca de 140 asistentes, según la entidad convocante, vestidos de negro, han alzado pancartas (en forma de lápidas) con los nombres de toros y sus respectivas fechas de nacimiento e incluso muerte, por los que "morirán en las corridas del mes".

A lo largo de la marcha, se han escuchado proclamas como "La tortura no es cultura", "Tauromaquia abolición", "Fallas sí, pero sin sangre", "Más bomberos, menos toreros" o "Valencia es antitaurina", entre otras.

En este sentido, la coordinadora de AnimaNaturalis, Eliana Guerreño, ha remarcado que "mientras Valencia se llena de fiesta con las Fallas, hay otra cara que muchos prefieren no mirar, porque detrás de cada festejo taurino hay un cadáver".

"Ninguna tradición puede justificar el sufrimiento" animal

Guerreño ha recordado, con la lectura del manifiesto, que "no están en contra de las Fallas", sino que su activismo responde "a aquellos toros que nunca eligieron morir en una plaza".

"Nos dicen que es tradición, pero ninguna tradición puede justificar el sufrimiento; también nos dicen que es cultura, pero la cultura no necesita sangre para existir", ha apuntado.

De la misma manera, ha declarado que "unas fiestas que presumen de ser símbolo de progreso no pueden seguir arrastrando cadáveres mientras millones de euros se destinan a mantener viva esta industria cruel".

La coordinadora ha insistido en que "este presupuesto podría ayudar a la ciudadanía, proteger el medio ambiente y fortalecer la cultura que une y no la que separa".

"Hoy no hablamos solo de dinero, sino de víctimas, de vidas convertidas en espectáculo", ha añadido. Asimismo, Guerreño ha recordado a los toros asesinados en festividades pasadas: "Estamos aquí para conmemorar sus vidas y para decir que este cementerio no debería existir".

"Recorta en ayudas sociales y aumenta el presupuesto en tauromaquia"

Por su parte, la portavoz de la organización, Delia Molina, ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que el objetivo de este acto es "dejar claro que el Gobierno valenciano está destinando subvenciones para perpetuar la tortura".

"Mientras recorta en ayudas sociales para los afectados de la dana y para la Academia Valenciana de la Llengua (AVL) en un contexto en el que uno de cada tres valencianos está en riesgo de pobreza", ha lamentado.

Molina también ha subrayado que, de acuerdo a un estudio de la Fundación BBVA en 2022, "ocho de cada diez españoles rechaza la tauromaquia". Por ello, consideran que el Consell "está ignorando por completo las necesidades de la ciudadanía".

"La cultura está en constante evolución y pensamos que 450 mil euros destinados en 2025 a subvencionar algo que perpetua la violencia no va acorde con lo que quieren los ciudadanos", ha recalcado.

Por último, la portavoz ha explicado la proclama 'Más bomberos, menos toreros' que se ha oído, en reiteradas ocasiones, durante la concentración: "Tras la dana descubrimos que se había recortado en ayudas e instituciones de emergencia y que se había aumentado el presupuesto a la tauromaquia".

Por ende, desde la organización han exigido que esos recursos económicos se pongan a disposición de las "necesidades ciudadanas".