Iria Sebastià Valencia, 05 AGO 2026 - 14:36h.

El Perelló pide directamente al ministerio que solucione el problema de los taludes en la playa del Socarrat, Sueca

La regeneración de las playas desata la polémica en El Perelló por los bruscos desniveles en el Socarrat, mientras Cullera suaviza la pendiente con mantenimiento diario pero vigila un foso submarino.

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Los vecinos de Sueca no paran de ver la misma imagen este verano en sus playas: socavones de gran altura en sus playas. En la del Socarrat, en El Perelló, ha vuelto a aparecer un pronunciado escalón de arena. Ocurre un mes después de un episodio similar en la playa de la Motilla, reabriendo la preocupación entre los vecinos.

El Ayuntamiento ha aclarado que la obra fue ejecutada por el Ministerio para la Transición Ecológica a través de Costas. El alcalde, José Codoñer, ha denunciado que la previsión del Gobierno no se ha cumplido: el oleaje no ha disminuido el desnivel de forma natural, sino que el corte ha ido a más, poniendo en riesgo la seguridad de niños y mayores.

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Aplanado de emergencia

Aunque el ayuntamiento recuerda que no tiene competencias sobre la obra estatal, explica que ejecutará trabajos de alisado de urgencia en la arena para suavizar el acceso al agua. Al mismo tiempo, exigirá a la demarcación de Costas una solución definitiva para un problema que sigue agravándose. Un problema que afecta tanto a los mayores como a los más pequeños. Un vecino mayor de la localidad explica: "La gente mayor no podemos acceder porque solo han hecho una rampa para bajar" y denuncia la situación, "Ya estamos en agosto y no han previsto un problema que ya tiene semanas y semanas".

Por otro lado, los padres lamentan que los niños no puedan jugar libremente por el riesgo a caerse no solo en la arena, sino también dentro de agua. Una de las vecinas de la localidad, cuenta cómo su marido la tiene que ayudar para poder llegar hasta la playa y la orilla, pues está operada y no hay buenos accesos.

Cullera, con el desnivel en el agua

En las playas del sur de Cullera la situación es distinta, pues el arenal no presenta escalones en la orilla gracias a la labor diaria de los operarios municipales, que redistribuyen la arena para evitar que el oleaje consolide los desniveles.

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Sin embargo, los ingenieros piden no bajar la guardia en Cullera. Aunque la playa seca está uniforme, el desnivel se ha desplazado bajo la superficie, donde se ha formado un foso submarino de tres metros a poca distancia de la orilla. Por ello, se reforzará la señalización para prevenir accidentes entre los bañistas.