Carlos Plá Valencia, 23 JUL 2026 - 11:27h.

En Alicante junto a la alerta roja por calor se esperan fuertes tormentas con granizo y vientos de hasta 160 kilómetros por hora que han llevado al ayuntamiento a blindar la ciudad

Murcia y Comunidad Valenciana activan el aviso rojo por calor: la Aemet alerta de que los termómetros alcanzarán los 44 grados

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El litoral sur de Alicante y Valencia serán las dos zonas de la Comunidad Valenciana que más van a sufrir la ola de calor que ha obligado a decretar para este jueves a mediodía la alerta roja por temperaturas de hasta 45 grados.

Ante esta situación extrema el Ayuntamiento de Valencia ha decretado el cierre de parques naturales por riesgo máximo de incendios como la Devesa de El Saler y la suspensión de actividades al aire libre por el calor.

Mientras, el consistorio alicantino va a blindar la ciudad por la conjunción de la alerta roja por calor y el aviso amarillo por tormentas, granizo y viento de hasta 160 kilómetros por hora. A partir de las 17 horas de este jueves, el Cecopal ha decretado el cierre de todas las playas del término municipal y de parques, jardines, zonas arboladas, terrazas y el castillo de Santa Bárbara.

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La previsión de Aemet destaca que la peor hora se puede dar entre las 18 y las 19 y se solicita precaución a la población y pide retirar sombrillas, asegurar toldos, recoger macetas y evitar dejar cualquier objeto suelto en balcones, terrazas o ventanas.

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Además, el resto de Valencia y Alicante y el interior sur de Castellón está en aviso naranja por máximas de 40 grados, el interior norte de Castellón en amarillo por hasta 36 grados y el interior y el litoral sur de Alicante en rojo por tormentas durante esta tarde.

Las máximas irán en ascenso notable en Valencia y Alicante, con valores significativamente elevados en amplias zonas y alcanzando los 40-43 grados en el interior y el prelitoral. Las mínimas subirán ligeramente o se mantendrán sin cambios.

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En las capitales de provincia, los termómetros oscilarán entre 35 y 26 grados en Alicante, 34 y 25 grados en Castelló de la Plana y 34 y 24 en València.

La humedad dispara el bochorno

Durante la jornada está previsto que continúe la presencia de polvo en suspensión que encapota el cielo. El aire seco y extremadamente cálido procedente de África es el causante de la fuerte sensación de bochorno por el día y de las noches tropicales. Hasta este martes, la ciudad de Valencia ha registrado ya nueve noches tórridas en las que los termómetros no han bajado de los 25 grados. Una cifra que se va a superar ampliamente durante el mes de agosto, cuando suelen producirse estos episodios. De continuar esta situación se podría superar el récord de noches cálidas que por ahora se registró el verano de 2023, con 28.