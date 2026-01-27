Carlos Plá 27 ENE 2026 - 11:00h.

Empezó con 500 libros aportados por el mismo en un pequeño local de la Playa de la Malvarrosa, pero ya han rescatado más de 300.000 libros que iban a ser destruidos

Passarela, la librería de Picanya que resurgió del barro con la ayuda de escritores y lectores: "La DANA le dio siete vueltas a la ficción"

ValenciaDesde bien pequeño, Rafael se enamoró de los libros, pero con el paso de los años y las obligaciones laborales, dejó a un lado su pasión. Cuando se acercaba su jubilación, tuvo la oportunidad de vender un negocio de éxito que había creado y pasó varios años viajando por el mundo.

A su vuelta a Valencia, Rafael recuperó una idea que llevaba ya un tiempo rondando por su cabeza, crear un club para evitar la destrucción de libros. Con sus propios fondos y 500 libros suyos alquiló una planta baja en la Playa de la Malvarrosa y nació el "Club de los libros libres". "Abrí 8 días antes del confinamiento de la pandemia y tuvimos que cerrar", recuerda.

Mes y medio después pudo levantar de nuevo la persiana. "Los primeros años fue difícil, tenía que ir explicando a la gente que llevaba en que consistía el proyecto. Primero venían mujeres mayores, luego hombres y poco a poco se fueron incorporando los jóvenes y el proyecto comenzó a crecer", explica.

Cinco años después, el pequeño local está atestado de libros. "Tenemos 30.000 libros, pero hemos rescatado más de 300.000, ya que muchos los tienen los socios porque no hay espacio. Son libros que nos trae gente que los tienen en casa y no saben que hacer con ellos generalmente. Una vez aquí son libros libres para todo el mundo. Si encontrara un castillo estoy seguro que podría llenarlo con un millón de libros porque muchas personas contactan conmigo para traer más".

En la inmensa colección hay ejemplares de todo tipo de temáticas e ideologías. "Aquí no hay censura. Está lo uno y lo contrario. El objetivo final es salvaguardar el conocimiento humano que contienen los libros ya sea acertado o erróneo".

Miles de socios de todo el mundo

El proyecto de Rafael ha calado entre los amantes de los libros y su club se conoce en toda España y buena parte del mundo. "Hay gente que viene adrede a Valencia para visitarnos, vienen de Madrid y de otras ciudades, también han pasado por aquí personas de 52 países como Estados Unidos, México, Francia o Chile", asegura Rafael.

Para formar parte del club solo hay que pagar una pequeña cuota de 11 euros al año. "Los socios pueden llevarse los libros que quieran el tiempo que quieran y si hay algún libro que quieran quedarse pueden hacerlo porque el objetivo es que estén en buenas manos".

Con el paso del tiempo, 5.000 personas se han unido al club, aunque ahora son 1.000 socios fijos. "Con lo que recaudamos por fin podemos hacer frente al pago del local y de los suministros".

El siguiente paso es encontrar otro local más grande para hacer más cómoda la visita de los amantes de los libros y que el proyecto se extienda a otras ciudades de España y del mundo. "Me llama gente de todo el mundo para interesarse por el club. Como creador es un orgullo para mí".