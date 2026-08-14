Arranca el Medusa Festival 2026 en Cullera: cuatro días de fiesta, DJs de la talla de Carl Cox y Tiësto y miles de asistentes
DJs de la talla de Carl Cox y Tiësto lideran un cartel bajo un escenario principal que alcanza los 105 metros
La playa de Cullera se transforma en el epicentro de la electrónica con una respuesta masiva de público nacional e internacional
En un verano repleto de festivales en la Comunidad Valenciana, llega a Cullera la duodécima entrega del Medusa Festival. Este evento ya ha abierto sus puertas a miles de apasionados de la electrónica, llegados no solo de todos los rincones de España, sino también del resto del mundo. Cerca de 8.000 campistas tomaron las zonas de acampada desde primera hora para dar el pistoletazo de salida a un maratón de cuatro jornadas con 150 DJs y ocho escenarios simultáneos.
Un escenario a la altura del festival
Este año la puesta en escena va a por todas bajo el concepto "Apsaras", inspirado en las mitologías hindú y budista. El escenario principal de 105 metros de ancho, tendrá espectáculos de drones, iluminación y más sorpresas que desvelarán esta tarde.
DJs de renombre
El cartel musical no se queda corto y abarca desde el techno y el house más fino hasta los ritmos más contundentes del hardstyle o el remember. Entre las mayores atracciones destaca el esperado retorno de Tiësto a tierras valencianas tras dos décadas, acompañado por conocidos DJs como Carl Cox, Steve Aoki, Dimitri Vegas o Sara Landry. Además, apuestan por el talento local con 13 DJs de la Comunidad como Brenda Serna.
Beach Club
El festival no esperó a la noche para calentar motores y abrió su piscina desde el primer minuto con sesiones de la mano de Andrés Campo o Michenlo. La fiesta continuará durante el fin de semana con los sets de figuras internacionales como Fátima Hajji, Miss Monique y Hugel para dar forma a una de las ediciones más potentes del evento.