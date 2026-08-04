Un trabajador del Arenal Sound, en Burriana, ha fallecido por causas naturales momentos antes de la apertura de puertas del Festival

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BurrianaTragedia en el Festival Arenal Sound. El festival de música que se ha celebrado en la playa de Burriana, Castellón, durante el jueves, 30 de julio de 2026 hasta el domingo 2 de agosto de 2026 ha lamentado el fallecimiento de uno de sus trabajadores.

Según han informado medios locales y la agencia de noticias Europa Press, este pasado domingo 2 de agosto uno de los trabajadores del festival de música murió antes de la apertura de las puertas del recinto.

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El fallecimiento del trabajador

Todo indica que la muerte de este trabajador fue debido a causas naturales, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil y del Festival.

Por su parte, el festival ha señalado en un comunicado que el incidente se produjo en la tarde del domingo 2 de agosto, antes de la apertura del recinto, que celebraba su última jornada, cuando "una de las personas que trabaja en la organización sufrió un desmayo".

"Inmediatamente fue atendido por dos de las unidades médicas presentes y traslado al hospital más cercano", resaltan desde la organización del Festival Arenal Sound.

Finalmente en el Hospital La Plana de Vila-real se confirmó la muerte del trabajador, según las mismas fuentes.

"El Arenal Sound lamentamos profundamente su pérdida y nuestros pensamientos están con sus familiares, conocidos y con todos sus compañeros de organización", terminan declarando desde la organización del festival de música.