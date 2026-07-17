Carlos Plá Valencia, 17 JUL 2026 - 04:30h.

El FIB se mantiene fiel a su historia con un cartel repleto de grandes bandas internacionales como Franz Ferdinand, The Prodigy o Kaiser Chiefs y grupos españoles como

Mad Cool cierra su 10º edición por todo lo alto: más de 200.000 asistentes disfrutaron de una jornada llena de rock y sonidos clásicos

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El Festival Internacional de Benicàssim (FIB) cumple 30 años, más que la gran parte de los 135.000 asistentes que van a llenar el recinto durante los tres días de música.

Una edición que se mantiene fiel a la historia de este festival, uno de los decanos en España, con la participación de grandes bandas internacionales, artistas nacionales y la presentación de interesantes nuevas propuestas musicales.

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Entre los grupos y artistas de fama mundial destacan Franz Ferdinand, The Kooks, Kaiser Chiefs, Pendulum Live, The Prodigy, Biffy Clyro, Jet y The Fratellis. La presencia de grupos nacionales contará con algunos de los clásicos de los festivales de verano como Lori Meyers, La La Love You, Dorian, La Habitación Roja o Sexy Zebras.

Para disfrutar del amplio cartel, miles de jóvenes ya han llegado de diferentes puntos de toda España, atrás quedan aquellos años en los que la mayoría del público asistente era británico. Los fibers ya llenan la zona de acampada y las playas de Benicàssim, donde el ambiente durante el día nada tiene que envidiar a las noches del recinto de conciertos.

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Franz Ferdinand conquista el FIB

La jornada inaugural de este jueves tuvo a los escoceses Franz Ferdinand, una de las bandas más destacadas del rock alternativo, como cabeza de cartel. Los británicos clausuraron el primer día del FIB que compartieron junto juntoTinie Tempah y los españoles Lori Meyers, Niña Polaca, Carlos Ares y Ultraligera, entre otros.

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Tras arrancar el festival, este viernes subirán al escenario The Kooks, Pendulum Live y Kaiser Chiefs como principales estrellas, junto a La La Love You, Sophie Ellis-Bextor y Example.

La guinda a esta trigésima edición llegará con la música electrónica de los británicos The Prodigy, que comparten cartel con Biffy Clyro, Jet, The Fratellis y Dorian. La programación se completa con nombres como Sexy Zebras, La Habitación Roja, Carlangas, Santero y Los Muchachos y Ciclonautas.

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Más seguridad

El dispositivo preparado para esta edición contempla un refuerzo de la seguridad tanto en el interior como en el entorno del recinto de festivales, con un incremento de efectivos policiales, vigilancia preventiva, controles de acceso y un operativo específico de emergencias preparado para responder ante cualquier incidencia.

En materia de movilidad, se mantendrá el acceso rodado al recinto a través de la carretera CV-147 -carretera del Desert de les Palmes-, desde donde se habilitarán los accesos a las zonas de estacionamiento.

Desde la organización y el consistorio han recomendado a los asistentes hacer uso del transporte público y de los servicios habilitados para facilitar los desplazamientos, reducir la congestión del tráfico y favorecer una movilidad más segura y sostenible durante los días del festival.