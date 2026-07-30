Miguel Polo trasladó al Ministerio tras la dana que el barranco del Poyo fue uno de los cauces más dañinos

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El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, trasladó al Ministerio para la Transición Ecológica la mañana siguiente de la dana de octubre de 2024 que el barranco del Poyo fue uno de los cauces que más daños causó en l'Horta Sud y que "hubo muy poco tiempo de maniobra" para actuar.

Las afirmaciones figuran en la documentación que Miguel Polo ha entregado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia), que investiga la gestión de la dana.

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Según consta en el acta de cotejo, solo ha podido aportar la captura de una conversación de WhatsApp con la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ya que el resto de mensajes fueron eliminados al tener activada la desaparición automática de las conversaciones.

No obstante, sí ha entregado las notas que redactó en su teléfono móvil antes de enviarlas por WhatsApp a la entonces vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, con información tratada durante las reuniones del Cecopi.

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"Hubo muy poco tiempo de maniobra"

En el mensaje remitido a las 9.00 horas del 30 de octubre, Polo explicaba que el barranco del Poyo, cuyo desbordamiento provocó la mayor parte de los 231 fallecidos de la dana, había alcanzado caudales de tal magnitud que se perdieron datos "a partir de 2.000 m³/s" y que en la cabecera se habían registrado precipitaciones de hasta 400 litros por metro cuadrado.

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En ese mismo mensaje añadía: "Hubo muy poco tiempo de maniobra, el SAIH envió los avisos, pero Emergencias debía de estar tan pendiente de Utiel-Requena que no debieron prestarle atención al Poyo. Ahora los caudales deben haber bajado mucho".

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Entre la documentación aportada también figura un mensaje enviado a las 23.00 horas del 29 de octubre, en el que Polo advertía de que el barranco del Poyo había afectado al canal Júcar-Turia, por lo que sería necesaria una reparación urgente, aunque matizaba que "no es alarmante, en principio".

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Asimismo, ha entregado capturas de pantalla de una conversación de WhatsApp con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. En uno de los mensajes, enviado a las 16.16 horas del 29 de octubre, Polo alertaba de que las intensas lluvias en Utiel-Requena podían provocar que el embalse de Forata comenzara a verter por el aliviadero en apenas dos horas.

"Vamos a dar aviso al 112", escribió el presidente de la CHJ, a lo que Bernabé respondió: "Ay dios". Tras conocerse el contenido de la documentación, el entorno de la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en la causa, ha sostenido que los mensajes aportados por Miguel Polo demuestran que la CHJ, organismo responsable de la vigilancia de los cauces, no tuvo conocimiento con tiempo suficiente de los desbordamientos de los ríos Magro y Poyo como para poder preverlos y alertar de ellos.