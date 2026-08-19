Iria Sebastià Valencia, 19 AGO 2026 - 19:30h.

El comercio local se ve afectado por los supermercados "turísticos"

La Asociación Independiente de Comercio de Benidorm cifra en un 30% la bajada de las ventas en verano

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Pasear por Benidorm en pleno agosto es casi imposible no solo por el calor, sino por la cantidad de turistas que deciden disfrutar de la ciudad. Aparentemente, se pueden ver muchos comercios llenos, pero no es más que un falso espejismo, pues mientras las terrazas y los hoteles rozan los máximos, los escaparetes de los comercios locales van desapareciendo. La Asociación Independiente del Comercio de Benidorm (AICO) ha realizado un estudio de este problema.

De 5 a 400 locales: un tercio del comercio ya son supermercados turísticos

El descontrol de la apertura de cientos de supermercados "turísticos" ha colonizado el mapa de la ciudad en tiempo récord y es un formato de negocio que para los locales, es insostenible para poder cogerle el ritmo. “Hemos hecho un análisis este verano y las ventas en los comercios locales han disminuido un 30 por ciento”, lamenta Raúl Parra, presidente de (AICO).

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En a penas 5 años, estos establecimientos han pasado a ocupar una porción masiva de la planta comercial. Según advierte Parra, este tipo de negocios “han aumentado estos últimos 5 años de solo 5 a 400”, una cifra desorbitada que, como remarca, “representa ya un tercio del comercio de Benidorm”. Casi todos los comercios locales coinciden y se quejan de estos comercios turísticos; no saben de dónde sacan la rentabilidad, pero compran y alquilan los bajos "sin problema”.

Una mala imagen

Estos comercios rápidos, conocidos por sus refrescos , apreitivos y comida precocinada amenaza con arruinar el trabajo de décadas por posicionar a la ciudad como un destino de compras de calidad. Benidorm se está llenando de locales de “bebida fría y patatas” y entristece a los vecinos: “No es el comercio de calidad que lleva años cuidando la imagen y el atractivo”. Las autoridades no ayudan en este problema. “La concejalía de Comercio y el alcalde dicen que ellos solo aplican la ley, pero tienen herramientas para hacer ordenanzas que nos ayuden”, afirma Parra.

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El ejemplo de otras capitales

Delante de esta proliferación, AICO insiste en mirar cómo han resuelto situaciones y problemas iguales otros destinos saturados. “En otras ciudades como Santiago se han limitado las licencias de tiendas turísticas y en Bilbao ya no se pueden abrir locales por la aglomeración del centro”, recuerda Raúl Parra. Asimismo, propone implantar medidas de espacio, recordando que “en Salou no puedes montar un establecimiento a menos de 100 metros de otro”. Para el sector, actuar sobre las licencias y fijar unos mínimos es la única vía para frenar un comercio hecho por y para la rapidez de los turistas y devolver el equilibrio a la ciudad y provincia.