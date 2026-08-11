Iria Sebastià Valencia, 11 AGO 2026 - 11:41h.

Las fuertes rachas de viento a causa de la alerta amarilla se presentan como la principal causa del accidente

La Guardia Civil investiga su muerte y las lesiones del acompañante

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Una mujer británica de 70 años ha fallecido haciendo parasailing en Benidorm y un varón de 47 años ha resultado herido. Ambos afectados fueron conducidos al Hospital Comarcal de la Marina Baixa, ubicado en La Vila Joiosa, donde el personal médico no pudo revertir la parada de la mujer. Algunos vecinos capturaron el momento de rescate en el que varias lanchas acudieron a socorrer a la mujer, que tenía una parada cardiorrespiratoria.

Fallo en el amarre

A pesar de que la Guardia Civil no ha esclarecido aún las causas, varios testigos que presenciaron el hecho señalaron que la cuerda que unía la embarcación con el paracaídas se rompió mientras los accidentados se encontraban en el aire. A las 18:41 horas se recibió el aviso para acudir a la zona de la montaña de la Cola del Caballo, en dirección a la cala del Tío Ximo. Aunque el equipo médico realizó maniobras de reanimación y lograron revertir la parada, la mujer presentó diversos politraumatismos y falleció posteriormente en el hospital.

Alerta amarilla

El suceso coincidió con la alerta amarilla anunciada previamente por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para toda la comarca de la Marina Baixa, que ya estaba activada en el momento del accidente, sobre las siete de la tarde. En cuestión de minutos, el calor dio paso a lluvias y a intensas rachas de viento y ya investigan si el tiempo influyó en el trágico accidente.