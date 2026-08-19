Iria Sebastià Valencia, 19 AGO 2026 - 12:09h.

La falta de ilumincación en las calles, las zonas aisladas o la limpieza determinan la percepción de peligro, ofreciendo a las instituciones datos clave

Más allá de las estadísticas oficiales: el proyecto combina llamadas de emergencia a la Policía Local con mapas colaborativos y redes sociales para visibilizar la violencia urbana no denunciada

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Las denuncias por violencia machista son cada vez menos tabú en la población, sin embargo, la inseguridad que padecen las mujeres en las calles, no están recogidas en ninguna estadísica, hasta ahora. Un estudio liderado por el Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría de la Universitat Politècnica de València (UPV) analiza y amplía un artículo publicado en la revista Cities que ha analizado los patrones de riesgo en València, Toluca (México) y Dublín (Irlanda). “Combinar datos oficiales con información aportada por la ciudadanía y redes sociales permite identificar espacios donde las mujeres se sienten inseguras sin necesidad de denuncias”, señala Ana Belén Anquela, doctora del departamento. El proyecto contrasta registros de emergencia de llamadas a la Policía Local con la experiencia de las usuarias en cuatro escenarios temporales clave: de día, de noche, entre semana y durante los fines de semana.

Mapatones y factores de percepción

Mediante técnicas de inteligencia territorial y mapeos colaborativos o mapatones, las participantes no solo señalan los puntos de riesgo, sino que describen las causas del temor en el entorno. El proyecto señala el centro de la ciudad, la zona de la avenida de Aragón, la playa de la Malva-rosa y el Cabanyal como espacios con percepción de inseguridad.

“Tratamos datos cuantitativos que miden la sensación de inseguridad de las mujeres y su relación con la seguridad ciudadana”, explica Anquela, destacando que el miedo no siempre responde a un delito concreto, sino a deficiencias del entorno. Variables como la falta de luminosidad, la escasez de tráfico, el aislamiento o la suciedad son factores que influyen ne la sensación de inseguridad. “No solo pedimos que posteen el punto donde se han sentido inseguras, sino que la ciudadanía se pregunte el porqué”, añade la investigadora de la UPV.

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Un proyecto "muy positivo"

Desde el ámbito de la intervención social, la iniciativa ha recibido una valoración muy positiva por su capacidad para sacar a la luz agresiones que no llegan a los juzgados. Isabel Guillem, trabajadora social de la Asociación Alanna:

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Es un proyecto muy positivo porque no todas las mujeres denuncian; la violencia machista en la calle no se mide y muchas veces no se sabe realmente lo que ocurre telecinco.es

Guillem remarca que el acoso callejero suele visibilizarse en plataformas digitales: “Las mujeres en sororidad dan la cara y dicen sitios y nombres de los agresores en redes sociales porque la policía no siempre puede aportar esos datos”. Muchos vecinas coinciden, las noches del fin de semana y en la playa, "suelen venir las patrullas" para calmar altercados y las mujeres, se sienten menos seguras.

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Herramientas para la prevención

El modelo espacial desarrollado integra también variables socioeconómicas y geoportales con mapas de calor para que las administraciones públicas puedan actuar de forma preventiva. Como recuerda Guillem, la vulnerabilidad en la vía pública: “No tiene que ver con la etnia o la clase social, las víctimas pueden ser todas las mujeres y hay que prevenir”. Para la especialista de Alanna, disponer de esta cartografía detallada permite implantar recursos específicos, del mismo modo que se ubican puntos violeta en las zonas festivas de playa, y concluye que resulta imprescindible “tener una visión feminista de cuáles son los puntos de inseguridad para erradicar este problema".