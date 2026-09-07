Las iniciativas amplían la atención a personas en final de vida, pacientes con ictus y enfermedades hematológicas, menores hospitalizados y sus familias

La red incorpora actuaciones de músicos profesionales en la UCI y diálisis , visitas a enfermos sin compañía y talleres para personas cuidadoras

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CastellónDiez voluntarios ya acompañan a pacientes que afrontan solos su ingreso en el Hospital General de Castellón. La iniciativa, puesta en marcha en mayo, forma parte de la ampliación de la red de voluntariado del centro, que ha incorporado nuevos programas dirigidos tanto a enfermos como a sus familias.

Un acompañamiento que se suma a otras iniciativas que buscan atender necesidades que van más allá de la asistencia sanitaria durante la hospitalización. Entre ellas se encuentran programas para personas en situación de enfermedad crónica avanzada o al final de la vida, así como propuestas específicas para menores ingresados.

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Diez voluntarios para acompañar a pacientes sin compañía

El programa de acompañamiento hospitalario de la Sociedad de San Vicente de Paúl cuenta con diez voluntarios formados para visitar a personas adultas que se encuentran solas durante su ingreso. Una iniciativa que busca ofrecer compañía y escucha durante la estancia hospitalaria y se desarrolla en coordinación con los equipos de enfermería y Trabajo Social. El objetivos es que los pacientes que no cuentan con alguien cercano durante sus ingreso puedan disponer también de ese apoyo. Junto a este programa, la red de voluntarios incorpora propuestas de diferentes entidades para atender situaciones concretas. También se han desarrollado iniciativas dirigidas a pacientes con ictus y a sus familiares, así como a personas atendidas en Hematología, en las que además de la compañía también se cuenta con testimonios de personas que han superado la enfermedad.

Música en la UCI y actividades para los menores

La música también se ha incorporado a estas áreas de acompañamiento. Músicos por la Salud ofrece actuaciones cada quince días en espacios como la unidad de diálisis y la UCI , una propuesta dirigida tanto a los pacientes, como a los profesionales.

En el caso de los niños, el voluntariado cuenta con programas específicos durante sus hospitalización. Payasos realizan visitas semanales en Pediatría, Neonatología y la UCI pediátrica, mientras que Mamás en Acción y Cruz Roja Juventud participa en actividades y acompañamiento para menores ingresados. Una red que se completa con talleres dirigidos a personas cuidadodoras, una forma de extender el apoyo