Tras un mes de huelga, los docentes siguen rechazando la última oferta de la Consejería de Educación

La Consejería de Educación y los cinco sindicatos se van a reunir en la duodécima Mesa de Negociación

Compartir







Los sindicatos STEPV, UGT y CCOO acuden este jueves 11 de junio a la Mesa de Negociación con la Consejería de Educación dispuestos a que "se reabra la negociación" para el profesorado de la enseñanza pública no universitaria de la Comunidad Valenciana para conseguir un documento final "lo más satisfactorio posible".

Así lo han manifestado los representantes de los tres sindicatos mayoritarios a su llegada a la Consejería en declaraciones a los periodistas, y han confirmado que la suspensión de la huelga indefinida será efectiva este próximo viernes. Desde el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza del País Valenciano (STEPV), su portavoz, Marc Candela, ha informado que "no aceptan la propuesta" de la Consejería de la Educación y que quieren "seguir negociando".

La oferta de la Consejería de Educación

La Consejería de Educación y los cinco sindicatos de docentes de la enseñanza pública no universitaria de la Comunidad Valenciana se van a reunir este jueves 11 de junio en la duodécima Mesa de Negociación, marcada por el rechazo mayoritario de los profesores a la última propuesta de la Administración y su decisión de suspender la huelga indefinida, que hoy cumple un mes.

PUEDE INTERESARTE Palma estrena un nuevo centro universitario especializado en ciencias de la salud

El pasado lunes la Consejería y los sindicatos analizaron durante más de once horas los ocho puntos de debate (ratios, salarios, infraestructuras, inclusión, Formación Profesional, plantillas, el valenciano y la burocracia) y se hicieron aportaciones, con las que Educación elaboró el documento final.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La Consejería ofrece, entre otras medidas, una inversión de 3.338,26 millones en cuatro años para la mejora de la educación pública valenciana, la distribución de 5.000 nuevas contrataciones de profesorado, la priorización de la eliminación de las aulas prefabricadas en los planes de inversión en infraestructuras educativas y el refuerzo de los recursos destinados a la inclusión.

Las decisiones del profesorado

Los sindicatos mayoritarios, STEPV, CCOO y UGT, sometieron a consulta del profesorado este último documento y de los 30.238 docentes que respondieron, de los casi 78.000 que hay en la Comunidad Valenciana, el 87 % votó en contra del documento en su totalidad.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Sólo han aceptado firmar uno de los ocho puntos de negociación, el referido a la simplificación burocrática, con un 82 % a favor.

La propuesta de retribuciones (un incremento progresivo de las retribuciones hasta llegar a 200 euros mensuales en 2028) obtuvo un 90 % de rechazo entre los docentes, y un 84 % no acepta firmar el texto parcial de la enseñanza del valenciano.

Asimismo, un 67 % de las votaciones considera más adecuado interrumpir o desconvocar la huelga, y de estos un 71 % opta por suspenderla para continuar las movilizaciones en cualquier momento sin preaviso.

Los sindicatos han indicado asimismo que ante la llegada del fin de las clases tienen más "margen" de movilización del profesorado "y la huelga se reactivará cuando los profesores lo consideren".

Los sindicatos STEPV, CCOO y UGT han convocado a las 9:00 de la mañana, coincidiendo con el inicio de la Mesa de Negociación, una concentración frente a la Consejería de Educación, que al mediodía partirá en manifestación hacia la Plaza de la Virgen, donde anoche se levantó la acampada de protesta que mantenían un grupo de docentes desde el 1 de junio.