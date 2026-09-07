Una llamada al 112 que alertaba de una posible discusión de pareja acabó con el hallazgo de una plantación de marihuana

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La Policía se ha presentado en una casa de Sedaví tras un posible caso de violencia de género y encuentra a un niño desnudo junto a cogollos de marihuana. Una intervención de la Policía Local de Sedaví por una posible discusión de pareja acabó con el hallazgo de una plantación de marihuana y de un menor de tres años que se encontraba desnudo en el comedor de la casa.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado 5 de septiembre, alrededor de las 10:30 horas, en un domicilio de la avenida Albufera, según informa ‘Levante-EMV’. El 112 recibió una llamada que alertaba de una discusión de pareja en una vivienda. Ante la alerta, una patrulla municipal acudió hasta la vivienda, por lo que los agentes llamaron al domicilio para comprobar qué estaba ocurriendo.

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Una mujer abrió la puerta a los agentes, que accedieron al inmueble ante la posibilidad de que se estuviera cometiendo un delito por violencia machista. Sin embargo, la mujer no quería presentar denuncia y los agentes hicieron constar que no apreciaron lesiones físicas en ella.

Cuatro plantas y 90 cogollos

Durante la intervención, los agentes localizaron en el domicilio a un niño de tres años que se encontraba desnudo en una de las estancias. La presencia del menor llevó a la Policía Local a abrir también diligencias dirigidas a la Fiscalía de Menores para que se valorara su situación, así como a dirigidas a Servicios Sociales municipales.

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Además, tal y como recoge ‘Levante-EMV’, el pequeño de tres años se encontraba muy cerca de unos cogollos de marihuana. Los agentes encontraron sustancias y utensilios relacionados con el consumo de cannabis. También localizaron una pequeña plantación formada por cuatro plantas, que resultaba visible desde la calle y viviendas próximas.