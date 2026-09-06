La joven presentaba heridas compatibles con un puñetazo y lesiones en la nariz

Detenido un hombre de 42 años por darle una paliza a su pareja en Aitona, Lleida: fue hospitalizada en la UCI

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GandíaUn hombre ha sido detenido por empujar a su pareja mientras estaba el coche en marcha para tirarla al suelo en la calle Rioja, en Gandía. Según informa 'El Periódico', las personas que acudieron a ayudar a la chica vieron que tenía toda la cara ensangrentada y alertaron al 112. El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) movilizó a varias patrullas de la Policía Nacional y a los servicios sanitarios.

La joven presentaba heridas compatibles con un puñetazo y lesiones en la nariz, donde sangraba de forma abundante. Tras recibir las primeras atenciones, fue trasladada hasta el hospital y fue ingresada. El centro hospitalario activó el protocolo de agresiones, en este caso violencia machista.

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La joven aseguró que estaban discutiendo cuando la tiró del coche

Los agentes de la Policía Nacional empezaron a indagar sobre lo ocurrido y preguntaron a la propia víctima cómo fue lanzada del vehículo. La joven explicó que estaba discutiendo con su novio y en un momento dado le propinó un puñetazo y la tiró del coche en marcha. Los agentes, tanto de Seguridad Ciudadana como de Policía Judicial y de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría de Gandía, se pusieron de inmediato a intentar localizar el vehículo que había seguido en dirección a la calle Galicia de la playa de Gandía.

Los agentes realizaron varias batidas por las calles y después de una intensa búsqueda fue localizado aparcado. Los policías lograron dar con el agresor machista cuando caminaba tres o cuatro calles más allá de donde echó a su novia del coche.

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El agresor tiene antecedentes por violencia de género

El hombre, que todavía tenía los nudillos ensangrentados, fue identificado e informado del motivo de su búsqueda y procedían a su detención y traslado a la Comisaría de la Policía Nacional.

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El agresor cuenta con antecedentes policiales por violencia de género y ha sido miembro activo de grupos de estética neonazi en Madrid. Así, se ha visto involucrado en alguna reyerta donde utilizan símbolos, indumentaria y códigos visuales vinculados al nazismo y la extrema derecha.