Detenido un neonazi por agredir y lanzar a su pareja del coche en marcha en Gandía, Valencia
La joven presentaba heridas compatibles con un puñetazo y lesiones en la nariz
Detenido un hombre de 42 años por darle una paliza a su pareja en Aitona, Lleida: fue hospitalizada en la UCI
GandíaUn hombre ha sido detenido por empujar a su pareja mientras estaba el coche en marcha para tirarla al suelo en la calle Rioja, en Gandía. Según informa 'El Periódico', las personas que acudieron a ayudar a la chica vieron que tenía toda la cara ensangrentada y alertaron al 112. El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) movilizó a varias patrullas de la Policía Nacional y a los servicios sanitarios.
La joven presentaba heridas compatibles con un puñetazo y lesiones en la nariz, donde sangraba de forma abundante. Tras recibir las primeras atenciones, fue trasladada hasta el hospital y fue ingresada. El centro hospitalario activó el protocolo de agresiones, en este caso violencia machista.
La joven aseguró que estaban discutiendo cuando la tiró del coche
Los agentes de la Policía Nacional empezaron a indagar sobre lo ocurrido y preguntaron a la propia víctima cómo fue lanzada del vehículo. La joven explicó que estaba discutiendo con su novio y en un momento dado le propinó un puñetazo y la tiró del coche en marcha. Los agentes, tanto de Seguridad Ciudadana como de Policía Judicial y de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría de Gandía, se pusieron de inmediato a intentar localizar el vehículo que había seguido en dirección a la calle Galicia de la playa de Gandía.
Los agentes realizaron varias batidas por las calles y después de una intensa búsqueda fue localizado aparcado. Los policías lograron dar con el agresor machista cuando caminaba tres o cuatro calles más allá de donde echó a su novia del coche.
El agresor tiene antecedentes por violencia de género
El hombre, que todavía tenía los nudillos ensangrentados, fue identificado e informado del motivo de su búsqueda y procedían a su detención y traslado a la Comisaría de la Policía Nacional.
El agresor cuenta con antecedentes policiales por violencia de género y ha sido miembro activo de grupos de estética neonazi en Madrid. Así, se ha visto involucrado en alguna reyerta donde utilizan símbolos, indumentaria y códigos visuales vinculados al nazismo y la extrema derecha.