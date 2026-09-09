Carlos Plá Valencia, 09 SEP 2026 - 15:52h.

3.000 estudiantes permanecen en barracones "con condiciones de precariedad climática y que no cuentan con espacios para garantizar la seguridad de alumnos y profesores"

Los barrancos no están preparados para las próximas DANAS en Valencia: los vecinos piden a la CHJ que elimine la vegetación invasora

Compartir







Los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER) de la DANA, que arrasó el sur de la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024, han manifestado su indignación ante el precario inicio del curso escolar a la "zona cero" y alertan de las graves deficiencias que presentan todavía muchas infraestructuras a pocos días de empezar una temporada de lluvias que se prevé especialmente intensa después de que el Mar Mediterráneo haya batido récords de temperatura.

A punto de cumplirse dos años de la catástrofe, cerca de 3000 estudiantes de poblaciones como Massanassa, Alfafar, Paiporta y Catarroja han vuelto a clase en barracones sin que la Consellería de Educación haya iniciado ninguna obra de reconstrucción de los centros educativos que quedaron destruidos. "Estas aulas prefabricadas se encuentran en condiciones de precariedad climática y no cuentan con los espacios necesarios para garantizar la seguridad de alumnado y docentes, así como tampoco con recursos que permitan que el profesorado pueda impartir las clases en condiciones óptimas y el alumnado lograr el aprendizaje deseado", señalan desde el CLER.

PUEDE INTERESARTE La jueza de la DANA eleva a 232 las víctimas de las riadas al sumar a una mujer de Guadassuar fallecida días después

Desde los Comités Locales denuncian que "esta previsto que los centros educativos afectados por las inundaciones se reconstruyan en ubicaciones que se han demostrado altamente inundables. Este hecho pone en entredicho la seguridad a largo plazo de toda la comunidad educativa. A pesar de que la educación de los niños tendría que ser una prioridad, ésta ha quedado en el último lugar de los planes de reconstrucción a pesar de que son muchas las voces que alertan del grave impacto que esta situación puede provocar en el futuro académico, pudiéndose dar, incluso, un incremento del abandono escolar, especialmente entre el alumnado más vulnerable".

Ausencia de sistemas de predicción y de Planes de Emergencia

Las continuas olas de calor registradas este verano han evidenciado que la emergencia climática avanza de una forma mucho más rápida a la prevista por la comunidad científica, provocando olas incendios forestales incontrolables, reventones térmicos y la muerte de numerosas personas. Todas las predicciones apuntan a una temporada de lluvias en la que podrían darse situaciones meteorológicas especialmente extremas. "Aún así, en la zona afectada por la DANA, la Generalitat Valenciana continúa sin implementar sistemas de predicción de crecidas de ríos y barrancos y buena parte de los ayuntamientos no han presentado públicamente sus Planes de Emergencia ni han impartido formación al respecto, de forma que, en caso de darse una nueva situación de emergencia, la población volvería a encontrarse en peligro".

Ante la confluencia de todos estos factores, los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción exigen que los centros educativos sean declarados infraestructuras esenciales y que tengan prioridad absoluta en los planes de reconstrucción. Para conseguirlo reclaman "la aceleración de los plazos de reconstrucción y la reducción de los plazos administrativos que mantienen paralizadas las demoliciones y construcciones de centros educativos". En este sentido, insisten en que los centros sean reconstruidos en zonas seguras y "no en aquellas donde ya ha quedado demostrado que el agua tenía una fuerte capacidad de destrucción".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Entre otras medidas, exigen que los ayuntamientos presentan a la población los Planes de Emergencia y efectúan las formaciones pertinentes, para garantizar una respuesta adecuada de la población en caso de necesidad, junto con la implantación de sistemas de predicción de crecidas de ríos y barrancos. "La Generalitat Valenciana no solo debe ejecutar el presupuesto destinado a las emergencias, sino debe ampliarlo hasta garantizar que todo el pueblo valenciano será atendido en caso de emergencia", exigen.