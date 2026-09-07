Un experto fija entre los 11 y los 12 años la edad más adecuada para que los niños comiencen a ir solos al colegio

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Con la vuelta al cole, muchas familias echan cálculos para saber cómo tendrán que hacer para conciliar, un año más, la vida profesional con el cuidado de sus hijos y su regreso a las aulas.

Con el objetivo de cuadrar horarios, muchos dudan entre llevar a sus hijos al colegio o dejar que vayan solos para así incorporarse temprano a sus trabajos y llegar antes a casa. Esta es una buena opción cuando el centro escolar se encuentra cerca del domicilio o si los pequeños pueden ir acompañados por otros compañeros, aunque a los padres y madres siempre les asalta la misma duda: ¿llegarán bien al colegio?

Legalmente, no existe una edad a la que los menores pueden ir solos por la calle, aunque sí existen penas recogidas en el Código Penal por abandono de estos. Sin embargo, los expertos de SaveFamily señalan los 11 o 12 años como la edad más apropiada teniendo en cuenta el paso al instituto al curso siguiente y los cambios de rutina en la vida de los ya jóvenes adolescentes, aunque todo depende de la madurez del pequeño.

"Entre los 11 y 12 años es la edad más apropiada"

Además de la personalidad del niño o niña, hay que tener en cuenta otros factores, como la distancia y dificultad del trayecto al que se debe enfrentar, el tipo de población en la que reside o si se le han otorgado algunas libertades o responsabilidades previamente que le han permitido afianzar su autonomía.

Sea cual sea la edad elegida, hay algunas recomendaciones que los progenitores pueden seguir para hacer más llevadero ese trance”, explica Jorge Álvarez, CEO de SaveFamily. "La primera de ellas es hablar con el pequeño y explicarle que va a adquirir una nueva responsabilidad, hacerle partícipe de ella y animarle a disfrutarla. La segunda consiste en practicar con ellos el recorrido los días previos e ir dejando que finalicen el trayecto por su cuenta, poco a poco, esto les dará mucha confianza y les ayudará a desterrar miedos o ideas preconcebidas".

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¿Qué hacer que vayan con más seguridad?

Una buena opción es entregar al niño un reloj inteligente con localizador GPS que señala a los padres su ubicación real. “En estas fechas hay un repunte de ventas de los relojes con geolocalización dirigidos al público infantil porque para los padres es una tranquilidad saber que los niños llegan sanos y salvos al colegio”, añade el CEO.

Algunos de estos relojes, además, disponen de un modo clase que no interfiere con el desarrollo de las actividades escolares. “Con el modo clase activado, el niño no se distrae porque solo puede ver la hora en el reloj, pero sus padres disfrutan del resto de funcionalidades, incluida la geolocalización, ya que son ellos mismos los que cambian los parámetros del dispositivo desde la app instalada en sus teléfonos móviles”, aclara Jorge Álvarez.

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La última recomendación es explicar al pequeño cómo actuar en caso de emergencia. “Aunque nuestros relojes tienen un botón SOS que avisa a los teléfonos de referencia en caso necesario, es importante que los niños sean capaces de enfrentarse a situaciones estresantes sin la ayuda de los padres”, opina el experto. “Ese es el objetivo de nuestros relojes: dar autonomía a los niños y tranquilidad a los padres aunque a quién vamos a engañar, los primeros días los nervios siempre van a estar presentes, aunque sepas en todo momento dónde está tu hijo”.