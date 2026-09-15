Los agentes han señalado que fue la propietaria quien informó de que un hombre había salido del interior de la vivienda

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AlboraiaLa Policía Local de Alboraia ha logrado recuperar una vivienda okupada después de que los propietarios se dieran cuenta de que alguien había entrado en su casa de forma ilegal y había cambiado la cerradura, según informa 'El Levante'. Los hechos han ocurrido en Valencia.

Los agentes han señalado que fue la propietaria -alertada por los vecinos- quien informó de que un hombre había salido del interior de la vivienda ubicada en la calle Cabanyal. Poco después, cambió la cerradura de la puerta. "Uno de nuestros agentes consiguió entrar a la vivienda, recuperándola para sus legítimos propietarios", han resaltado fuentes policiales.

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Uno de los agentes recuperó la casa tras entrar por la ventana

Uno de los agentes logró entrar por la ventana cuando la vivienda estaba vacía y pudo abrir la puerta, cambiar de nuevo la cerradura y entregar el inmueble a los propietarios.

Así lo explican desde una publicación en redes sociales: "Evitamos la ocupación de un inmueble deshabitado en la C/Cabanyal al darse cuenta la propietaria cómo salía un hombre del interior de la vivienda, después de haber cambiado la cerradura de la puerta. Uno de nuestros agentes consiguió entrar a la vivienda, recuperándola para sus legítimos propietarios".

La persona que okupó de forma ilegal la casa no ha vuelto a aparecer y los agentes no han podido identificarlo.