El incendio, ya controlado, se ha producido en unos bajos de la calle Picayo del barrio de Benicalap

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Un incendio de dos plantas bajas ha obligado a desalojar este jueves a 80 vecinos de dos bloques en València como medida preventiva por la concentración de humo, sin que se hayan registrado heridos, según han informado fuentes municipales a EFE.

El edificio está ubicado en los números 23 y 25 de la calle Picayo del barrio de Benicalap de Valencia y hasta el lugar de los hechos se han desplazado bomberos de los parques de Campanar, Oeste y Sur, que continúan trabajando en la zona, aunque el fuego está controlado. El incendio ha afectado únicamente a los bajos, que estaban okupados y que esta mañana iban a ser desalojados por orden judicial, según han informado a EFE fuentes policiales.

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Por ello, los investigadores tratan de averiguar si el fuego ha sido intencionado, aunque se mantienen abiertas otras hipótesis. La alcaldesa de València, María José Catalá, se ha trasladado hasta la calle Picayo, donde ha informado de que es posible que algunos vecinos no puedan pasar la noche en sus viviendas: "El humo puede ser irrespirable por lo menos esta noche y estamos trabajando en la hipótesis de gente que no pudiera dormir en su casa, es evidente", ha manifestado en declaraciones a periodistas.

"Ya tenemos el equipo SAUS (Servicio de Atención a Urgencias Sociales y Colaboración en Emergencias) montado en un centro de atención a todos los vecinos para empezar a trabajar y a evaluar", ha explicado Catalá, quien ha subrayado la gran cantidad de humo que se ha producido debido al material inflamable que tenían los bajos.

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La alcaldesa ha destacado el hecho de que esta mañana se ha producido un desahucio judicial en esos bajos. "A partir de ahí, hay distintas hipótesis sobre cómo se ha originado el fuego", ha añadido Catalá. La primera edil ha confirmado que no hay heridos ni y ha asegurado que algunos vecinos ya han sido trasladados a un centro del Ayuntamiento de València.

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Fuentes vecinales han denunciado a EFE que la situación con las personas que okupaban las plantas bajas era "insostenible": "Pasar por esa zona era horroroso, había amenazas diarias, había mucha suciedad y hasta heces en el suelo", han asegurado