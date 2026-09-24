Echo, una de las cuatro delfinas rescatadas de Canadá, ha muerto en el Oceanografic de Valencia tras el fallecimiento de la beluga Jelly Bean

Muere de forma repentina en el Oceanogràfic de Valencia Jelly Bean, una de las belugas rescatadas de Canadá

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ValenciaEl Oceanogràfic de València ha comunicado la muerte de Echo, una de las cuatro delfinas rescatadas del parque cerrado Marineland de Canadá el pasado mes de agosto, un fallecimiento que se suma al de la beluga Jelly Bean, la semana pasada, que formó parte del mismo operativo de rescate.

Según han informado fuentes del Oceanogràfic, Echo era una hembra de delfín que llegó a València con graves problemas de visión y otros antecedentes clínicos que requerían una atención y un seguimiento individualizados.

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El fallecimiento en el Oceanografic de Valencia

En las últimas horas, Echo comenzó a presentar dificultades para tragar y problemas respiratorios, por lo que fue trasladada a la piscina médica.

Su estado de salud se deterioró rápidamente a lo largo del miércoles y, pese a la atención de los equipos de cuidadores y veterinarios del Oceanogràfic, murió durante la pasada noche.

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El equipo técnico del Oceanogràfic hará una necropsia junto con los veterinarios especialistas en patología de la Universidad CEU Cardenal Herrera para tratar de determinar las causas de su muerte.

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Los otros cuatro animales rescatados de Canadá evolucionan favorablemente y continúan bajo el seguimiento de los profesionales del Oceanogràfic.

"La pérdida de Echo supone un momento especialmente difícil para el equipo del Oceanogràfic, que desde su llegada se había volcado en su atención y cuidado debido a sus necesidades particulares", añaden desde el acuario situado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.