El helicóptero, un Bell 430, llevaba desaparecido desde el lunes, cuando despegó desde Porto Belo con destino a São Joaquim

En la aeronave había en total cinco ocupantes, falleciendo todos en el siniestro, ocurrido en el estado sureño de Santa Catarina

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El cantante Geraldo Antônio de Carvalho, conocido como Rick, y el empresario Bruno Avelar, amigo de Neymar, con el que compartía algunos proyectos como socio, han muerto en un accidente de helicóptero en el sur de Brasil.

En la aeronave había en total cinco ocupantes, falleciendo todos en el siniestro, ocurrido el martes en el estado sureño de Santa Catarina.

El fatal accidente de helicóptero en Santa Catarina, Brasil

El helicóptero, un Bell 430, llevaba desaparecido desde el lunes, cuando despegó desde Porto Belo con destino a São Joaquim. En ese trayecto, por circunstancias que se investigan, se perdió su pista, iniciándose entonces un operativo de búsqueda.

El despliegue para localizarlo, marcado desde el inicio por las condiciones adversas, con lluvias, fuertes vientos y niebla que reducía la visibilidad en la zona, requirió la intervención de un nutrido grupo de bomberos, –con unos 40 involucrados–, perros de búsqueda y rescate y drones con cámaras térmicas, entre otros. Además, intervino una aeronave Arcanjo 03 y la Fuerza Aérea Brasileña, clave para encontrar los restos del helicóptero en una zona boscosa de Santa Catarina.

Tras el hallazgo, los efectivos desplazaron confirmaron lo peor: ninguno de los ocupantes del aparato sobrevivió al accidente.

Luto en Brasil tras el siniestro

Además de Geraldo Antônio de Carvalho y Bruno Avelar, entre los ocupantes también estaba Paulo Soares, productor de vídeo, y dos miembros de la tripulación.

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Carvalho, de 59 años, era muy conocido como una de las voces del dúo Rick & Renner, que se hizo muy popular en la década de los 90 con temas como 'Ela é Demais', 'Cara de Pau' y 'Filha'. Con una amplia trayectoria, recientemente había actuado en una gira conmemorativa.

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Avelar, por su parte, tenía 41 años y era un reconocido empresario. De hecho, tenía algunos negocios relacionados con el futbolista brasileño Neymar Junior y su entorno.

Ahora, las autoridades investigan lo ocurrido. Según han señalado, la aeronave, en el correcto cumplimiento normativo, tenía permiso de vuelo vigente hasta agosto de 2027.