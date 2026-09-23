Celia Molina 23 SEP 2026 - 15:34h.

Alena Hennessy fue diagnosticada de cáncer en junio y decidió internarse en un centro donde ayudan a las personas a morir

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La familia de la artista e influencer estadounidense Alena Hennessy ha comunicado su muerte, a los 48 de edad. Según su declaración, la pintora, que contaba con más de 50.000 seguidores en Instagram, fue diagnosticada de un cáncer terminal en el mes de junio y ha fallecido apenas tres meses después de conocer su enfermedad.

Hennessy trabajó como artista durante más de dos décadas y consideraba que la obra de su vida consistía en "abrir a las personas a la profunda comprensión de que poseen dones tal y como son". Impartió clases, dirigió talleres y retiros y publicó cuatro libros.

Consciente de que iba a morir, Hennessy se internó en Emberlight, un lugar donde se dedica una "profunda atención y cuidado" a las personas en sus últimos meses de vida, "para que no afronten la muerte en soledad". "A nuestra querida Alena le diagnosticaron cáncer terminal en junio de 2026 y le dieron un pronóstico de solo dos meses de vida. Falleció en paz este mes de septiembre de 2026, rodeada de su familia, emprendiendo el tránsito hacia un nuevo florecimiento", dice el comunicado del deceso.

"Falleció en paz en septiembre de 2026"

"El deseo de Alena era pasar sus últimos días sagrados rodeada de sus seres queridos, de la belleza de la naturaleza y del tierno apoyo de Emberlight, un centro dedicado a vivir y morir con conciencia. A medida que su viaje avanzaba rápidamente, pidió la mayor privacidad posible y eligió su camino hacia la transición con la misma intención con la que vivió su vida: con profunda reverencia, amor y asombro", continúa la publicación.

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"La familia de Alena está viviendo su duelo y pronto compartirá los planes para una ceremonia conmemorativa que tendrá lugar en la primavera de 2027, para así acoger a la gran comunidad que Alena cultivó y que tanto la quería en todo el mundo. Agradecemos su paciencia mientras se toman este tiempo para recuperarse y organizar los preparativos con el cuidado que merecen su luz, su vida y su legado" añade, de parte de sus familiares.

Mientras llega el acto conmemorativo en su nombre, desde la cuenta de Instagram de Alena instan a "adentrarse en su magnífico mundo de belleza creativa, como una forma de sentirnos más cerca de ella en esta etapa de duelo colectivo y de ver su luz fluyendo eternamente a través de todos nosotros". "Recibimos con agrado sus fotos y mensajes en línea, compartidos con amor hacia Alena y su comunidad en estos momentos. Aunque los comentarios y mensajes permanecerán habilitados, agradecemos su comprensión ante el hecho de que la familia necesita tiempo de recogimiento y tranquilidad durante este periodo", concluye el comunicado.