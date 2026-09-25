Carlos Plá Valencia, 25 SEP 2026 - 16:43h.

El ayuntamiento va a invertir más de 66.000 euros en renovar por completo este puente y estos actos vandálicos pueden retrasar la finalización de los trabajos

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La Concejalía de Parques y Jardines ha denunciado el vandalismo sufrido en la madrugada de este viernes, 25 de septiembre, en el Pont de les Flors Alcaldessa Rita Barberá, donde han sido dañadas 34 jardineras en pleno proceso de renovación integral del espacio.

La concejala de Parques y Jardines, Mónica Gil, ha lamentado estos hechos y ha manifestado que “es absolutamente lamentable que, mientras el Ayuntamiento está realizando una inversión para renovar por completo el puente y garantizar que vuelva a lucir en las mejores condiciones, haya quien se dedique a destrozarlo”.

Los trabajos de renovación de las jardineras, el sustrato, el sistema de riego y la plantación de geranios se iniciaron a principios del mes de septiembre y está previsto que finalicen entre la última semana del mes y la primera de octubre.

Renovación integral del puente

Los hechos se han producido mientras el Ayuntamiento, a través del Organismo Autónomo Municipal de Parques y Jardines Singulares, está llevando a cabo los trabajos de renovación integral, que se programaron para después del verano siguiendo criterios técnicos, para el correcto enraizamiento y supervivencia de las nuevas plantas. “El Ayuntamiento está haciendo una inversión de más de 66.000 euros en renovar por completo este puente y actos como el de esta madrugada nos afectan a todos los ciudadanos”, ha matizado la concejala.

Gil ha explicado que este contratiempo “puede suponer un retraso en los plazos de los trabajos que se están ejecutando, puesto que hay que encargar de nuevo el material dañado”. “Desde el Organismo Autónomo Municipal estamos trabajando para minimizar sus consecuencias y mantener, en la medida de lo posible, la fecha prevista para la plantación y finalización de la remodelación de todo el Puente de las Flores”, ha concluido.