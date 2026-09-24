Manuel Pimentel Málaga, 24 SEP 2026 - 19:30h.

Denuncian el estado de suciedad y abandono del embalse del Conde del Guadalhorce, conocido como 'El Chorro', en el municipio malagueño de Álora

La iniciativa ciudadana 'El Chorro Project' ha iniciado una recogida de firmas para exigir que se refuerce la limpieza y la vigilancia de la zona, que recibe miles de turistas al año

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Debería ser un idílico y acogedor entorno natural, limpio y bien cuidado. Pero parece un auténtico y peligroso vertedero. Es lo que denuncian un grupo de vecinos malagueños respecto a la situación de deterioro en el que se encuentra el embalse del Conde del Guadalhorce, popularmente conocido como el pantano El Chorro.

Situado en el municipio de Álora, en Málaga, este lugar es uno de los enclaves naturales con más turismo de la provincia. Pero según denuncia un grupo de vecinos, la creciente afluencia de turistas está causando un impacto negativo en el medio ambiente: ""La zona está abarrotada de basura de todo tipo", afirman.

El listado de residuos es interminable: papeleras a rebosar de basura sin recoger, botellas de plástico por doquier, latas y cartones esparcidos por todo el suelo y hasta cristales rotos en la orilla del embalse encontrados por una madre mientras su hijo jugaba en la zona de baño.

"La última vez que fuimos mi pareja aquello estaba que daba pena, parecía que en la curva la noche anterior se había volcado el camión de la basura y se había caído todo por la pendiente", asegura un visitante que pensaba que el problema se concentraba en un punto concreto, pero no: "Con el kayak pude comprobar que había más zonas así", denuncia.

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Recogida de firmas

"Los propios vecinos de la zona tienen que recoger la basura", asegura la impulsora de 'El Chorro Project', una iniciativa ciudadana que ha organizado una campaña de recogida de firmas para reclamar a las autoridades que pongan manos en el asunto. En su perfil en redes sociales, esta plataforma vecinal ha recopilado una serie de fotos y videos que muestran el estado de dejadez y abandono que denuncian: "Faltan vallas, contenedores, recogida de residuos... Creando un riesgo inminente de incendios", denuncia.

"No se está llevando a cabo un refuerzo de limpieza y las administraciones no están tomando medidas efectivas para proteger y preservar este lugar que tantas generaciones han apreciado", sostienen en su petición a la que se han sumado varios establecimientos de la zona como puntos para recoger firmas.

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Uno de los puntos adheridos a la campaña es la tienda de deportes de montaña que regenta Encarni en Campillos: "Creo que uno de los problemas es que hay un turismo masivo, pero no se están llevando a cabo las labores de limpieza suficientes del entorno", asegura.

Zonas conflictivas

Los promotores de la iniciativa señalan tres puntos críticos en la zona. El más grave se localiza en el área de baño del embalse del donde encontraron los vidrios rotos. A destacar, que este punto fue galardonado con la Bandera Azul en 2021, convirtiéndose en la primera playa de interior de Andalucía en recibir este distintivo, aunque la perdió en 2022 por la falta de agua.

Las otras dos áreas afectadas se sitúan en el mirador de la Mesa de Villaverde, en Bobastro, y en los accesos al Caminito del Rey. A la acumulación de basuras se suma el mal estado de las infraestructuras, como vallas de protección en tramos con desnivel que llevan más de seis años rotas.

Paraje Natural

El Chorro es uno de los principales destinos de turismo activo y de interior en Andalucía, famoso a nivel mundial gracias a su atractivo principal: la salida del espectacular sendero del Caminito del Rey en Málaga. Está declarado como Paraje Natural y cada año se convierte en un lugar de encuentro de bañistas y de miles de visitantes que quieren disfrutar de un día rodeado de naturaleza.

Por ello, los impulsores de 'El Chorro Project', que ya han presentado varias instancias a la Junta de Andalucía, piden no solo que se limpie, sino que se refuerce la vigilancia y se impongan sanciones para conservar un entorno natural que necesita, sobre todo, de educación y civismo. "El Chorro de Málaga es un tesoro natural que merece ser cuidado y protegido para que futuras generaciones también puedan disfrutar de su magnificencia", resaltan desde la plataforma.