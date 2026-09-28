Carlos Plá Valencia, 28 SEP 2026 - 13:57h.

Tras saltar la alarma de la vivienda, un grupo de vecinos y alcalde se presentaron en el inmueble para que los okupas abandonaran el adosado al que acababan de acceder

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El alcalde de San Antonio Benagéber, Enrique Santafosta, junto a un grupo de vecinos consiguieron este sábado que dos parejas con cuatro menores abandonaran un adosado al que acababan de acceder. La alarma de la vivienda, propiedad de la SAREB, situada en la calle Ànec de la localidad valenciana, saltó a las cinco de la tarde e inmediatamente los vecinos de la zona, miembros de la seguridad privada de la urbanización y agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil se presentaron frente al adosado para tratar de que abandonaran el inmueble al que acaban de acceder.

Según han relatado los testigos, los okupas aseguraron, en un primer momento, que tenían un contrato de arrendamiento de la vivienda y que habían sido estafados. Una excusa que no convenció a los presentes y que llevó al alcalde del municipio a pedir a uno de los hombres que había accedido a la vivienda, que la abandonaran. “Te has metido en esta casa y la has ocupado. No os queremos aquí, queremos que os vayáis y dejéis a nuestros vecinos tranquilos”.

Durante la conversación, que fue grabada y compartida en redes sociales, se escucha al edil, conocedor de la presencia de cuatro niños en la vivienda, que "a los menores les atenderemos, pero vosotros tenéis que salir de aquí”.

"Atente a las consecuencias"

Enrique Santafosta llega a asegurar al hombre que desde el consistorio harán "todo lo posible", para que se vayan de la vivienda y le advierte que no va a permitir que acosen a los ciudadanos. "Si vuelves a amenazar a alguno de mis vecinos atente a las consecuencias".

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Santafosta, líder del Partido Popular, llega a afirmar que "esto es lo que tenemos gracias a las leyes", después de que el okupa animara a los vecinos a que lo denunciaran "y que saquen mi cara faltándole el respeto a alguno de vosotros, insultando o amenazando".

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Finalmente, después de varias horas de tensión, desde el consistorio señalan que gracias a la mediación de los vecinos y de la policía los asaltantes abandonaron voluntariamente la vivienda.

No es la primera vez que se vive una situación similar en este municipio poblado de numerosas urbanizaciones residenciales. Hace dos veranos, en la urbanización Colonia de San Antonio II se produjo otra okupación, pero la presión de los propios vecinos y de las autoridades consiguió que los okupas abandonaran también la vivienda.