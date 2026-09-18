Claudia Barraso 18 SEP 2026 - 17:43h.

La manga marina es un fenómeno costero que surge tras una inestabilidad atmosférica

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Muchos bañistas que aún siguen intentando disfrutar de los últimos días de verano se han visto sorprendidos por un temporal que ha traído fuertes tormentas, rachas de viento y cielos muy nublados que han dejado fenómenos como el que se ha podido ver en la costa de Denia.

Se trata de una manga marina, es decir, una columna de aire en rotación que parece, a simple vista, un tornado formándose desde el cielo hasta el mar. Pero en realidad solo es una masa de aire en rotación que se desarrolla sobre el agua, según ha confirmado el medio ‘Información’.

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Este tipo de fenómenos suele producirse cuando hay cierta inestabilidad atmosférica como la que ha habido estos días de atrás en la zona. Cuando el aire cercano a la superficie del mar es relativamente cálido y húmedo, y teniendo en cuenta que en las capas más altas de la atmósfera el aire es más frío, se produce esta especie de embudo que parece estar llevándose agua del mar.

El riesgo para las embarcaciones

La diferencia de temperatura entre las dos masas de aire es la que produce esos movimientos verticales del aire y esa formación de nubes en desarrollo. Además, si existiese suficiente giro en el viento se podría producir hasta una rotación que terminase formando este embudo con mucha más visibilidad.

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Este tipo de fenómenos suelen darse en el Mediterráneo, ya que el agua del mar suele estar a una temperatura más elevada que el resto de agua marina, especialmente después del verano ya que la humedad es mayor y hay energía e inestabilidad necesaria para que surja este embudo desde el cielo.

Las conocidas mangas marinas son débiles y no suponen ningún riesgo para las personas. Además, tienen una duración limitada y muchas de ellas son casi imperceptibles al ojo humano.

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Los únicos efectos que tienen en la superficie es que generan rachas muy fuertes de viento y que representan un riesgo para embarcaciones si se aproximan demasiado porque el oleaje suele ser más intenso y agresivo que a una proximidad más lejana.