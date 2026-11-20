Carlos Plá Valencia, 20 NOV 2026 - 12:04h.

El investigado dejó a su acompañante en la autovía y emprendió una arriesgada huida en dirección contraria hasta que consiguió escapar de los agentes

Detenido un conductor tras una peligrosa huida por Castellón sin seguro, con el carnet retirado y dando positivo en drogas y alcohol

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La Guardia Civil investiga a un hombre de 33 años en Alicante por tres delitos relacionados con la seguridad vial tras protagonizar una peligrosa huida en ciclomotor por la autovía A-70, por donde circuló tres kilómetros en dirección contraria para escapar de los agentes. El acusado ha sido identificado y localizado después de más de cuatro meses de investigación.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de junio cuando agentes del Destacamento de Tráfico de Alicante realizaban un control preventivo de alcohol y drogas en la autovía A-70, a la altura del término municipal de Alicante. Durante el dispositivo, dieron el alto a un ciclomotor en el que viajaban dos personas.

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Inicialmente el conductor detuvo la marcha, pero sorpresivamente emprendió la huida en dirección Murcia.

Cuatro meses de investigación

Al llegar al kilómetro 13,500, el conductor se detuvo para que su acompañante bajara del ciclomotor y tras realizar un cambio de sentido, comenzó a circular en dirección contraria durante aproximadamente tres kilómetros por la autovía.

Esta temeraria maniobra obligó a numerosos conductores que circulaban correctamente a realizar maniobras evasivas para evitar una colisión frontal. Finalmente, el ciclomotor abandonó la autovía por los ramales de incorporación situados a la altura del kilómetro 10,700, escapando de los agentes.

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Tras los hechos, agentes del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de Alicante se hizo cargo de las actuaciones para identificar al conductor, cuya identidad se desconocía inicialmente, aunque tras más de cuatro meses de investigación fue localizado y arrestado. Las diligencias policiales se han remitido a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante.