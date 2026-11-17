El conductor circulaba en un vehículo que figuraba bajo orden de búsqueda por el centro de Sailauf

El hombre, que viajaba junto a un acompañante, invadió la acera con su vehículo, embistiendo a la menor en el centro de Sailauf

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Una niña de 13 años ha fallecido, este lunes por la tarde, en el estado federado alemán de Baviera al ser atropellada por un conductor que huía de un control policial, según han informado este martes las autoridades locales. El hombre, que viajaba junto a un acompañante, invadió la acera con su vehículo, embistiendo a la menor que salió despedida varios metros a causa del impacto. Finalmente fueron detenidos.

El incidente ha ocurrido en la localidad de Sailauf, cerca de Aschaffenburg, después de que agentes de Policía detectaran en la tarde del lunes un automóvil cuya matrícula figuraba bajo orden de búsqueda. Al darle el alto, el conductor, de 32 años, aceleró e inició una huida haciendo caso omiso a las reiteradas señales de detención de los agentes.

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Durante la persecución en el casco urbano de Sailauf, el sospechoso adelantó a otro turismo, invadió la acera y colisionó contra ese vehículo antes de empotrarse contra un segundo coche, que circulaba por delante, en el que viajaban una mujer y su hijo de seis años, quienes sufrieron heridas leves y fueron atendidos en el lugar.

El conductor huido y su acompañante permanecen ingresados

Según las primeras pesquisas policiales, el conductor invadió la acera arrollando a la menor de 13 años, cuyo cuerpo salió despedido varios metros hacia un seto próximo, donde fue localizado por los bomberos durante las tareas de inspección del siniestro sin que los servicios de emergencia pudieran hacer nada por salvarle la vida.

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Tanto el conductor como su acompañante, de 34 años, han sido detenidos y permanecen ingresados en un hospital a causa de las heridas sufridas en el accidente. La Policía ha abierto una investigación por presuntos delitos de homicidio y participación en una carrera ilegal, a la espera de que la Fiscalía decida este martes si solicita su puesta a disposición judicial.