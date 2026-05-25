El presunto autor del accidente se ha personado en dependencias municipales de Madrid

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El supuesto autor del atropello mortal de un hombre de 35 años en Sagunto, Valencia, se ha entregado este lunes en dependencias policiales de Madrid. El vehículo había sido localizado por la Policía Local de Sagunto a las 6 horas del domingo.

Al presunto autor, que se dio a la fuga tras los hechos, se le intentó localizar durante toda la jornada del domingo sin éxito y no ha sido hasta este mismo lunes, a las 10.00 horas, cuando los agentes han tenido conocimiento de que el titular del vehículo se ha presentado en dependencias policiales de Madrid, donde ha reconocido ser el conductor causante del siniestro y la posterior huida del lugar.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, a las 3 horas del domingo se tuvo conocimiento de un accidente de tráfico por atropello a un peatón en la calle Isla Menorca de Puerto de Sagunto, con la posterior fuga del vehículo responsable.

Al lugar del accidente se desplazaron unidades de la Policía Local, que realizaron las primeras diligencias y averiguaciones. Como consecuencia del accidente un peatón murió en el acto mientras que el vehículo causante había abandonado el lugar "a gran velocidad". Los testigos solo pudieron decir que era un turismo de color negro.

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Sobre las 6.00 horas del mismo domingo la Policía Local localizó el turismo causante del siniestro, un Renault Megane. El vehículo fue trasladado a dependencias municipales donde, posteriormente, fue objeto de una inspección técnico-policial llevada a cabo por la Policía Nacional y la Local.

Por parte de la Policía Local de Sagunto y la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía se siguen instruyendo las correspondientes diligencias sin descartar ninguna hipótesis. De la instrucción judicial de los hechos se ha hecho cargo la Sección de Instrucción y Primera Instancia, plaza 2 de Sagunto.