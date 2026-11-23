Carlos Plá Valencia, 23 NOV 2026 - 04:30h.

AITEX y el campus de Alcoy de la UPV trabajan en el proyecto ARMETISS para desarrollar estos nuevos uniformes que utilizan textiles inteligentes para mejorar el rendimiento de los militares

El proyecto ARMETISS financiado por el Fondo Europeo de Defensa pretende aprovechar al máximo el potencial de los textiles inteligentes

Compartir







Los textiles inteligentes son una nueva tecnología prometedora que integra materiales, componentes y dispositivos en tejidos que permitirán que las prendas interactúen, reaccionen y se adapten a estímulos del entorno de forma útil para el usuario.

Estos textiles inteligentes ofrecen diversas funcionalidades que ya pueden aplicarse a los uniformes militares del futuro, mejorando la seguridad y el rendimiento de los soldados mediante la regulación de la temperatura corporal, el geoposicionamiento, la comunicación inalámbrica, la monitorización de las constantes fisiológicas y la detección de riesgos NRBQ.

PUEDE INTERESARTE Los inventos espaciales que no conocías: de la cámara del móvil a los pañales superabsorbentes

Unas aplicaciones cada vez más necesarias debido a la creciente incorporación de nuevos elementos a los equipos militares que pueden aumentar su tamaño, peso, estrés térmico o reducir la movilidad, afectando negativamente la seguridad, salud, comodidad y rendimiento de los soldados.

Proyecto ARMETISS

El proyecto ARMETISS (Textiles Inteligentes Multifuncionales para Sistemas Integrados para Soldados) financiado por el Fondo Europeo de Defensa pretende aprovechar al máximo el potencial de los textiles inteligentes, mediante su aplicación e integración en los sistemas y equipos utilizados por los soldados, para mejorar determinadas capacidades clave asociadas a la protección, concienciación situacional y rendimiento, maximizando la protección y capacidades aportadas por los equipos y sistemas utilizados por los operadores militares, a la vez que se minimiza su peso y tamaño.

PUEDE INTERESARTE Inventos tecnológicos que iban a cambiar el mundo y fueron un desastre

El objetivo del Proyecto ARMETISS, en el que participan la Asociación de Investigación de la Industria Textil y Cosmética de Alicante (AITEX) y el campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia, es desarrollar un uniforme de combate inteligente basado en textiles inteligentes, a través del estudio de tecnologías habilitadoras y el diseño, fabricación y testeo de un prototipo multifuncional que haga uso de las tecnologías de textiles inteligentes más prometedoras, de manera que se aumente la protección, comodidad y capacidad operacional de los soldados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

AITEX participa directamente en la evaluación de tecnologías habilitadoras asociadas a los campos de la monitorización de riesgos NRBQ, termorregulación, monitorización fisiológica, así como en el diseño y desarrollo de los módulos funcionales que formarán parte de los prototipos finales del proyecto.