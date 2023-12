Frigenti responde por primera vez a las agresiones que recibe en redes: "Hay mucha homofobia dentro del colectivo gay"

A pesar de lo inseguro que dice ser, Miguel Frigenti pisa los platós sin miedo a dar su opinión. Por eso, es considerado como uno de los colaboradores de realities más polémicos . Y, como tal, tampoco duda en aceptar la invitación a 'Get ready with Alexia' para enfrentarse a las preguntas de Alexia Rivas, con la que colabora en el debate de 'GH VIP'. El periodista se sienta en el tocador dispuesto a abrirse y a hablar, como nunca, de su dura infancia, sus momentos más complicados en televisión e incluso de su relación.

Sin embargo, la vida personal de Miguel Frigenti no ha sido fácil. "Desde pequeño he sufrido bullying por mi condición sexual", cuenta. No es la primera vez que el periodista habla de su dura infancia que define de "infierno". Miguel describe episodios de acoso que sufrió en el colegio y que, asegura, "nunca se llegan a superar del todo". A día de hoy, sigue recibiendo mofas, pero esta vez en relación a su rol sexual.