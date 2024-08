En la primera, Juanjo Martín aparece sonriente, aunque fuera un momento muy delicado como fue la hospitalización de su madre. "Hacía lo que me daba la gana y eso me llevó a la derrota" , explica Amparo en los vídeos que graba el expretendiente de 'MyHyV' en los que trata de demostrar que el amor y la disciplina pueden lograr lo impensable .

Con ganas de poder disfrutar de todo lo que no hizo antes porque no quería ni levantarse de la cama y no tenía ilusión por nada, Juanjo celebra lo que ha conseguido su madre junto a su empeño y no se cansa de mostrarlo en sus redes para que sirva de ejemplo a otros que estén pasando por una situación similar a la suya.