Algunos, los que menos, alcanzaron esta ambiciosa meta, mientras que otros no encontraron a su media naranja, pero continuaron – y continúan – muy presentes en la memoria de los seguidores del programa de citas. Y no solo hablamos de Efrén Reyero, el que fuera ‘chico dorado’ de Telecinco en 2008, año en que el programa se colaba por primera vez en los hogares de miles y miles de españoles. ¿Qué ha sido de ellas tras su paso por ‘MyHyV’?

Otra que sabe (y mucho) de gimnasios y vida ‘fit’ es Meritxell Rodríguez. La joven, que no tuvo suerte en el programa ni como pretendienta ni como tronista, se dedica íntegramente al culto al cuerpo y al cuidado de su hijo, Alejandro, el que considera el mayor regalo de su vida. La exconcursante está muy presente en las redes sociales, que utiliza tanto como herramienta personal como para compartir momentos personales.

Efrén Reyero y Soraya Segura, la elegida del actual novio de Marta López, no fueron los únicos que se hicieron populares durante el trono del andaluz. Entre las casi 30 pretendientas que intentaron conquistar al futbolista, se encontraba Virginia Llanos. La joven, que ingresó en las filas del programa siendo estudiante de Empresariales y Periodismo, llegó hasta la final. Y, como no hay mal que por bien no venga, Virginia se quedó sin Efrén, pero consiguió un puesto en el programa como ‘gancho’.