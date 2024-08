Anabel Pantoja toma una drástica decisión tras su preocupante parte médico en el sexto mes de embarazo

La que haya sido colaboradora de 'Supervivientes All Stars' ha concedido una entrevista para la revista 'Lecturas' en la que ha hecho balance de lo que han sido estos primeros seis meses de embarazo. Aunque era un bebé buscado y convertirse en madre junto a David Rodríguez era algo que soñaba - y algo mutuo-, toda la presión mediática y los comentarios dañinos que ha estado recibiendo en redes sociales le han pasado factura .

La colabora de diversos programas de Mediaset está sufriendo ataques de ansiedad que le están afectando en el desarrollo de su embarazo , tal y como le han alertado los médicos. Es por eso que Anabel Pantoja ha dado ahora un golpe sobre la mesa. "El médico me ha dicho que mis ataques de ansiedad y mi llanto le llegan a mi hija", cuenta para las páginas de esta cabecera.

Y es que, uno de los ataques que más ha afectado a la prima de Isa Pantoja ha sido que le acusen de explotar a su pequeña. "Me dolieron comentarios como: '¿está preparada para ser mamá?'. Me pongo mala. Hacen hasta que dude de mí. Me preguntaba: ¿estaré haciéndolo bien?", reconoce la sobrina de Isabel Pantoja, que, incluso, ha llegado a plantearse si tenía que haber esperado a llevar más tiempo con David para quedarse embarazada.