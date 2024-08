De sus comienzos en el ballet a su pasión por la moda: la vida de Beatriz Jarrín, de 'Fiesta', tras las cámaras

Su primera aparición en la televisión nacional después de ser presentadora de una cadena local fue en el programa de 'Oh Lá Lá' , un formato que no dejó de abrirle puertas durante sus primeros años en televisión a gran escala. Tras participar en este programa, vimos a Beatriz Jarrín en el inolvidable 'Territorio Comanche' de Telemadrid y en 'El octavo mandamiento' de Javier Cárdenas, donde ha coincidido con compañeros de profesión como Cristina Tárrega y Joaquín Prat , con los que años más tarde ha vuelto a trabajar en televisión. También, la periodista trabajó en 'Hora Punta' de la televisión pública y en 'Aruser@s' de La Sexta como reportera varios años.

En los últimos años de carrera, ha decidido volver a la televisión fichando por Mediaset. Al principio empezó siendo la azafata de 'Gran Hermano' que tenía la misión de llevar el sobre con el nombre de los expulsados a Mercedes Milá durante las galas. Ella misma definió este oficio como " una experiencia generosa y maravillosa ", en una entrevista para 'El Español'. Después, pasó a formar parte del equipo de 'Cuatro al día' que marcó un antes y un después en su carrera profesional. "Después de la pandemia llegó la oportunidad de dar un nuevo cambio y Unicorn , esa productora que me ha dado la vida y con la que llevo ya tres años casi cuatro , me propuso formar parte del equipo de 'Cuatro al día'. De ahí pasé a 'Fiesta', donde estamos cada fin de semana con Emma García intentando hacer las tardes de los sábados y los domingos lo más divertidas y atractivas posibles", ha revelado la periodista.

Beatriz Jarrín se dio el 'sí, quiero' a los 25 años, pero la relación que inició con su marido no llegó a buen puerto. La pareja decidió poner tierra de por medio y se divorciaron tres años después de su boda. Tras su separación, la periodista ha tenido varios romances pero ninguno de ellos ha llegado a consolidarse lo suficiente. En la actualidad, la colaboradora de 'Fiesta' lleva siete años soltera y no tiene otro pensamiento sobre el amor que el de "quererse a sí misma". "Yo necesito compañía, soy una persona muy cariñosa, pero encontrarme a mí misma, saber vivir conmigo misma y saberme disfrutar es una genialidad. He conocido a gente, pero no, aunque creo que al amor nunca hay que cerrarle la puerta, así que que venga cuando tenga que venir", ha confesado en las líneas del medio citado anteriormente.