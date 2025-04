Violeta Mangriñán aclara por qué se ha visto obligada a cerrar Maison Matcha por unas horas

"Espero que pueda quedar solucionado y abrir el martes, ¡disculpad las molestias!", ha comentado la amiga de Carla Barber, que ha querido desahogarse con sus seguidores y les ha contado que no es el primer problema de este tipo que tienen en el local : "He perdido la cuenta del número de chapuzas incontables que hemos ido solucionando por su culpa en estos meses que llevamos abiertos".

A la empresaria le indigna especialmente la situación porque "no hace ni un año" de la reforma de este local de 38 metros cuadrados, por la que le cobraron "más de 100.000 euros" , una cifra que tacha de "barbaridad" y que asegura que aceptó "por inexperta": "Hoy no aceptaría ese presupuesto, lo hice pensando que serían tan caros porque eran muy profesionales y son lo más chapuza que nadie haya visto jamás".

La extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha asegurado que va a tomar "medidas legales" contra la empresa encargada de la reforma: "Responderán por todo lo que han hecho mal pero los disgustos que me he tragado estos meses y los ataques de pánico no me los va a pagar nadie".