Alma Bollo lleva a su bebé de ocho meses a un quiropráctico . Tras comprobar por sí misma los beneficios que había tenido en su cuerpo la quiropraxia, la exconcursante de Supervivientes ha decidido llevar también a su hijo Miguel Jr. por un motivo que no ha dudado en explicar.

Los procedimientos de ajuste quiropráctico no son iguales en adultos que en pediatría y necesitan ser modificados para ajustarse al tamaño, peso y condición de cada niño . Son suaves y específicos para las estructuras espinales en desarrollo del pequeño.

A sus ocho meses de vida, el bebé de Alma no gateaba ni parecía tener intención de empezar a hacerlo. Esto no tiene por qué ser un motivo de preocupación, pues hay bebés que se saltan esta etapa y después no tienen ningún tipo de problema. Sin embargo, y tras haber probado y conocido las ventajas de la quiropraxis en su propio cuerpo, la hija de Raquel Bollo ha decidido iniciar a su bebé en este tipo de terapias.