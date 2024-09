Isabel Hurtado habla de su última desilusión amorosa y desmiente a Ginés Corregüela

La exmujer del exconcursante de 'Supervivientes' ha estallado por sus declaraciones en un directo de TikTok

La madre de Miriam Corregüela también ha confesado que acaba de vivir una desilusión amorosa con un hombre que le ha hecho ghosting

Ginés Corregüela defiende a Isabel Hurtado tras las comparaciones con Yaiza Martín

Cuando salió a la luz la ruptura de Ginés Corregüela y Yaiza Martín, Isabel Hurtado dejó claro que no iba a volver con el exconcursante de 'Supervivientes' porque consideraba que no había sido un buen marido al serle infiel durante los últimos diez años de su relación y porque no podía olvidar el daño que le había hecho a sus hijas, especialmente a Miriam Corregüela, a la que ahora ha vuelto a defender por las últimas declaraciones de su exmarido, al que también ha desmentido por lo que ha dicho sobre el estado de su nueva relación.

Lo ha hecho, como siempre, en su red social predilecta: TikTok. "Me han contado que Ginés se ha metido en el directo de una persona non grata para mi familia, y creo que para él por todo lo que cuenta que ella le ha hecho", ha comenzado diciendo la exconcursante de '¡Vaya vacaciones!', a la que no le ha gustado nada saber que su exmarido, que va proclamando constantemente su intención de retomar la relación con Miriam, se haya reído de la labor que hace su hija como creadora de contenido en la mencionada red social: "¡Me parece muy patético!".

"¿Qué acercamiento quieres tú con tu hija? ¡Cero! Te estás tirando tierra sobre tu propio tejado como siempre", proseguía Isabel, que recalcaba que por cosas como esta no está dispuesta a tener una buena relación con su exmarido, al que también le ha acusado de mentir sobre su verdadera relación: "Él ha comentado que se lleva bien conmigo. ¡Eso es mentira! Lo veo en la tienda y tengo un trato cordial como con cualquier otro cliente e, incluso, no quisiera tener ese trato cordial. No me llevo bien con él, ni bien ni mal, hablo con él lo justo cuando viene a la tienda".

Una vez aclarado este tema, la andaluza ha hecho otro vídeo hablando sobre su última decepción amorosa y es que ha destapado que un hombre con el que llevaba meses chateando por TikTok le ha hecho ghosting, esto es, ha desaparecido y le ha dejado de responder a sus mensajes justo cuando iban a conocerse en persona. Pero lo que más le ha dolido es que este hombre desapareció antes de venir a conocerla a Úbeda, donde ella había reservado y pagado un apartamento.