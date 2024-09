Raquel Bollo, abuela a los 48 años, revela cómo le llaman sus nietos: "Me lo preguntan"

"Mis nietos me llaman 'Mamo'", aseguró Makoke en una entrevista con OUTDOOR, que contó que no le gustaba que le llamaran abuela porque es la palabra que usan en redes para meterse con ella y considera que tiene una acepción "peyorativa" con la que no se identifica. Pero ese no es el caso de Raquel Bollo, que está encantada con la palabra abuela y quiere que sus tres nietos - y los que vengan en un futuro si sus hijos se animan a tener más bebés - le llamen así.