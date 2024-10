Anabel Pantoja, en la recta final de su embarazo, estalla contra las críticas: "Estoy cansada de lecciones"

La sobrina de Isabel Pantoja está mostrando cada detalle de su embarazo. Y, a punto de comenzar la semana 37, Anabel Pantoja ha disfrutado de un evento en el que aparecía con total naturalidad disfrutando de un crepe con chocolate. Un detalle que no ha pasado desapercibido y que ha desatado una oleada de críticas en las que han apuntado a que la influencer no se está cuidando bien y que no lleva ningún tipo de control de su peso durante el embarazo.