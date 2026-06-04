Natalia Sette 04 JUN 2026 - 13:33h.

La exconcursante de 'Supervivientes' está en Japón disfrutando de sus vacaciones pero no se olvida de su novio, Roberto Mendoza

Jessica Bueno, acompañada de sus tres hijos, anuncia un importante cambio en su vida

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Jessica Bueno ha hecho las maletas para poner rumbo a Japón y cumplir el sueño de Jota Peleteiro Jr. Junto a sus dos hijos mayores, Fran Rivera y Jota, la exconcursante de 'Supervivientes' está viviendo una aventura fascinante pero sin olvidarse de su novio, Roberto Mendoza. La modelo sevillana ha demostrado que la distancia física no es ningún impedimento para tener muy presente al hombre que ocupa su corazón

A través de sus ‘stories’ de Instagram, la andaluza ha querido hacer partícipes a sus seguidores de lo mucho que echa de menos a su pareja. Jessica ha subido una tierna captura de pantalla en la que se la ve realizando una videollamada con Robert Mendoza , acompañada de una romántica declaración: “En la otra punta del mundo echándote mucho de menos”.

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Con este tierno gesto, la exconcursante de 'GH VIP' deja claro que, aunque esté disfrutando al máximo de la gastronomía y los rascacielos de Tokio, una parte de su mente sigue estando en España junto a él. Por si las palabras no fueran suficientes, la modelo ha querido elevar el romanticismo de la publicación añadiendo una banda sonora con mucho significado.

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La captura de pantalla de la videollamada ha sido subida junto al tema Buchito, de Manuel Carrasco, escogiendo una parte de la letra que parece reflejar a la perfección el momento tan dulce que atraviesan: “Y cuanto más pasa el tiempo, yo a ti te quiero aún más. Que lo sepa la gente, yo se lo quiero contar. Que yo estoy loco por ti, cariño. A más peleas más sal y aliño. A más distancia más nos atamos. A más peligro más nos salvamos”.

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