Lorena Romera 04 JUN 2026 - 15:57h.

El exconcursante de 'GH VIP' reaparece tras publicar unas imágenes ensangrentado en una ambulancia

Hugo Castejón da nuevos detalles tras denunciar una agresión

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Hugo Castejón ha decidido dar un paso al frente. Dos semanas después de que hiciera saltar las alarmas tras la publicación de unas impactantes imágenes en las que se le veía ensangrentado dentro de una ambulancia, el exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha roto su silencio a través de Instagram. Con un tono reflexivo, alegando a sentirse recuperado, el cantante se ha dirigido directamente a sus seguidores para aclarar los motivos de su reaparición tras sufrir la presunta agresión.

En un post que publica en forma de reel, el que fuera novio de Marta Sánchez reconoce que es consciente del gran impacto que ha provocado el incidente: "Muchos me habéis preguntado por qué os he enseñado mis heridas". Lejos de querer victimizarse, el artista explica con firmeza su postura ante la difícil situación vivida: "Porque no me escondo. Porque todos tenemos heridas".

A lo largo de esta primeria intervención pública, el creador de contenido reflexiona sobre el aprendizaje personal que saca de este duro bache, asegurando que esas heridas "son el reflejo de tu superación para volver con más ganas, con más vida y con más ilusión".

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Con el semblante serio, pero con actitud positiva, el artista concluye su comunicado dejando claro que está listo para retomar las riendas de su rutina y sus proyectos profesionales: "Y yo estoy listo para hacerlo".

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Además, termina el vídeo lanzando una convocatoria a sus seguidores: "Te espero el viernes 5 de junio", una cita que ha despertado una enorme expectación, ya que sigue habiendo muchas dudas sobre si podría tratarse de su próximo movimiento público o si estamos ante un nuevo lanzamiento musical.