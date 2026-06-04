Lorena Romera 04 JUN 2026 - 13:10h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se sincera sobre su tratamiento de fertilidad tras confesar sus complicaciones para ser madre

Adara Molinero habla de su novio tras dar un importante paso juntos: "Él quería ser papá"

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Adara Molinero concedía hace unos días una entrevista para '¡De Viernes!' donde se sinceraba sobre los desafíos que afronta junto a Vicente Romero al descubrir los problemas que tienen para ser padres. La que fuera ganadora de 'GH VIP' y concursante de 'Supervivientes' hacía alusión a una "incompatibilidad", aunque sin entrar en muchos detalles en los resultados médicos que ha recibido. Lo que sí explicó es que se ha puesto en manos de una clínica para conseguir su sueño de ser madre. Ahora, a través de su perfil de Instagram, la influencer ha aclarado en qué punto está su tratamiento de fertilidad.

A pesar de que se encuentra en uno de los momentos más felices de su vida, junto a Vicente Romero, con quien por fin ha encontrado el "amor verdadero", la madrileña hace frente a un duro varapalo: no está pudiendo quedarse embarazada. Tras hablar públicamente sobre las dificultades que está enfrentando, la que fuera participante de 'Supervivientes All Stars' ha aclarado en qué punto exacto se encuentra su proceso de fertilidad.

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Tal y como ella misma ha reconocido en un storie publicado en Instagram, se ha visto obligada a cambiar de mentalidad para proteger su salud mental y esquivar falsas alarmas. "En otro momento (antes de ir a la clínica de fertilidad), hubiera pensado que estaba embarazada y estaría llena de ilusión", reconoce la creadora de contenido junto a una imagen en la que muestra el registro de su ciclo menstrual, enseñando que tiene un retraso de un día.

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"Afortunadamente ya no me hago falsas esperanzas y estamos en ello de otra forma", ha revelado, visibilizando la montaña rusa de emociones que supone la búsqueda de un bebé cuando existen problemas médicos de por medio. Con estas palabras, Adara Molinero demuestra cómo la están asesorando a nivel profesional, afrontando la situación con la mayor madurez y serenidad posible a pesar de la frustración que supone el no poder ser madre como le gustaría junto a Vicente Romero.