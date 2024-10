La exconcursante de 'Gran Hermano' se está sometiendo a pruebas y su hormona del embarazo continúa duplicándose

La televisiva explica que "no encuentran el embrión" y que podría estar en la cicatriz de las trompas de Falopio o en el cuello del útero

Marta Peñate comparte el vídeo del momento en el que se entera de que está embarazada de Tony Spina

Marta Peñate está en un sinvivir. Aunque hace unos días daba la noticia de que ha perdido al bebé que estaba esperando, su hormona del embarazo continúa aumentando y las pruebas a las que se está sometiendo no son concluyentes. Llorando y con la voz temblorosa, muy agobiada, la exconcursante de 'Gran Hermano' y ganadora de 'Supervivientes All Stars' ha confirmado ahora que "no encuentran el embrión".

Si ya es un proceso muy complicado para la colaboradora de televisión, todo esto le está sumando mucho más dolor. La felicidad inmensa que sentía al ver el positivo de su test de embarazo le duraba muy poco. Tan solo seis días. Tiempo más que suficiente para que la natural de Las Palmas, de 33 años, le contase la noticia a Tony Spina, por supuesto, y también a su familia. Ahora reconoce que se siente mal, pues cree que les ha hecho ilusionarse en vano.

Pero, después de contar en 'Los Mejos', el programa que presenta en mtmad, que había conseguido quedarse embarazada tras su segunda transferencia, pero que lo había perdido, las cosas han empezado a complicarse. Y es que todo parece indicar que Marta Peñate podría estar sufriendo un embarazo ectópico. Eso es lo que le dicen los médicos de la clínica de fertilidad que están llevando de cerca su caso.

Las complicaciones en el embarazo de Marta Peñate

Y, aunque hace unos días celebraba que le había bajado la menstruación y eso parecía descartar el embarazo, un nuevo giro de los acontecimientos complica su caso... Una vez más. "La regla me vino porque me han suspendido la medicación, pero se me ha vuelto a duplicar la hormona del embarazo. Me están haciendo ecografías y pruebas de sangre cada dos días. Me han dicho que el embrión podría estar implantado en la cicatriz de mi operación de trompas de Falopio (se las extirparon por su hidrosalpinx) o hasta en el cuello del útero, pero no lo saben porque no lo encuentran", ha explicado.

Los médicos no encuentran respuesta al caso de la exconcursante de 'GH'