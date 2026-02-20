Marta Castro, emocionada, comparte un momento muy especial: “Ha llegado el momento”
La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' vive un momento muy emocionante en la etapa final de su embarazo
Marta Castro y Rodri Fuertes afrontan un cambio inesperado en la recta final de su embarazo
Marta Castro está viviendo una etapa especialmente sensible y emocionante. Embarazada de siete meses de su primera hija en común con Rodri Fuertes, la influencer ha compartido con sus seguidores un momento muy especial e íntimo que indica que el final del embarazo está muy cerca. La exconcursante de ‘GH VIP’ se ha mostrado muy emocionada y con muchas ganas de llorar.
Si hace unos días la pareja comenzaba a comprar la primera ropita para la pequeña, ahora Marta ha querido ir un paso más allá y rescatar del trastero toda la ropa que guardaba de su hijo Hugo, fruto de su anterior relación con Fonsi Nieto. “Ha llegado el momento”, ha comenzado diciendo visiblemente emocionada. Un momento que no pensó que llegaría nunca y que la remueve por dentro.
“No me quiero poner a llorar pero me da mucha pena”, ha confesado mientras abre las cajas de ropa. “Acabamos de rescatar la ropita de Hugo, qué lástima”, cuenta mientras ve de nuevo aquellas prendas diminutas que utilizó hace cinco años. Entre panties, leotardos y chaquetitas, Marta no ha podido evitar emocionarse. “Yo me muero, miren qué cosa más pequeña”, ha dicho.
A pesar de la nostalgia, la madrileña cuenta lo que hará con ella. “Lo bueno es que voy a poder utilizar un montón de cosas porque casi todo es neutro”, ha explicado. Eso sí, no todo será reutilizable, pues la niña nacerá en abril con un tiempo mucho más cálido que cuando nació Hugo en octubre “Habrá cosas que no pueda utilizar porque Hugo es de octubre y la niña nace en abril”, ha aclarado.
Antes de reorganizarlo todo, Marta se ha puesto manos a la obra. “Me voy a poner a lavar, la ropa nueva de la niña ya está toda colocada”, sigue contando. Al abrir las cajas también se encontró con un pequeño inconveniente. “Esto tiene una cantidad de polvo… cinco años guardado en trasteros…”, explica. De hecho, a la influencer le entra una alergia enorme por el polvo acumulado.
Marta Castro cuenta la bonita idea que ha tenido para deshacerse de la ropa de su hijo
Lejos de guardar eternamente todo lo que no podrá reutilizar, Marta ha querido darle un sentido solidario. “Miren esta caja qué grande. Ya lo hice en su día con la cocinita de Hugo. La idea es donarla a alguien que me escribiera por aquí”, ha explicado a todos sus seguidores.
“Hay ropa de todas las tallas y sobre todo ropa de chico de 0 a 6”, detalla. Su intención es clara: ayudar a quien lo necesite. “Quién pueda venir aquí a recogerlo le doy la caja entera”, aseguraba generosa. Y añadía: “Cuando suba la otra, haré lo mismo”. Un gesto que su comunidad ha agradecido enormemente, pues está compuesta por muchas madres que valoran la iniciativa.