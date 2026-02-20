Lorena Romera 20 FEB 2026 - 15:50h.

Sale a la luz la última conversación de Laura y Diego Matamoros sobre Carlo Costanzia antes de '¡De Viernes!'

Diego Matamoros contundente a Carlo Costanzia y a Alejandra Rubio: "No tengo miedo a nadie"

Diego Matamoros ha sacado a la luz su última conversación con Laura Matamoros sobre Carlo Costanzia antes de sentarse en el plató de '¡De Viernes!'. Después de que el polémico encuentro en el coche entre los primos se convierta en el centro de la noticia desde hace ya varios días, -un momento tenso en el que la influencer asegura haberse sentido "coaccionada"-, el foco mediático se centra en las medidas legales que ha anunciado el italiano y la entrevista que concederá esta noche la ganadora de 'GH VIP'.

Con este panorama, las declaraciones de Diego Matamoros sobre la charla que ha tenido con su hermana han sido clave. Hace escasas horas, el exconcursante de 'Supervivientes' revolucionaba la crónica social con unos stories en los que acusaba al hijo de Mar Flores de "violento" y de haber tenido "actitudes machistas y carcelarias" con su hermana.

Tras esto, Alejandra Rubio salía en defensa de su pareja en el plató de 'Vamos a ver'. "No tenéis vergüenza", comentaba, muy enfadada. Desde plató, la hija de Terelu Campos animaba a su pareja y padre de su hijo a "tomar medidas legales". Y así ha hecho el actor, que emitía un comunicado a través de su perfil oficial de Instagram. Pese a todo, Diego Matamoros asegura que "no se retracta" y que no le tiene "miedo a nada".

Unas declaraciones que ha concedido a 'Europa Press', en la que ha contado detalles de la última conversación con su hermana Laura, a pocas horas de que conceda esta esperada entrevista. Aunque en un primer momento aseguraba que quería "dejarlo en la intimidad porque están mirando todo con lupa para ver si pueden o no demandar", el exconcursante de 'Supervivientes' ha terminado explicando cómo se encuentra la creadora de contenido ante este revuelo mediático.

El que fuera pareja de Marta Riumbau traslada que su hermana mantiene una unidad de criterio absoluta con él y que está serena de cara a esta aparición televisiva. "He hablado con ella y veo que está, en cierta forma, tranquila... porque veo que mantiene lo mismo que digo yo", señala el exmarido de Estela Grande, hablando de esta alianza a todos los niveles con Laura Matamoros.

"Lo que sí, es que la aconsejo es que cuando se tenga una situación así hay que denunciar. Una persona que hace estos actos, en cuanto denuncias, se va al calabozo. Este tema se tiene que entender de la forma más seria posible", recalca. Unas declaraciones en las que, nuevamente, ha aprovechado para dirigirse expresamente a su primo:

"Ya no eres actor, te dedicas a despotricar de tu familia"

"No se puede amedrentar a la gente porque no piense como tú. Ya no eres actor, te dedicas a sentarte en un plató a despotricar de tu familia. Antes echabas balones fuera porque el resto lo hacíamos... Ahora te lo comes y como la gente habla de ti y tu vida es vender tu vida tendrás que entender que las cosas no son así", sentencia Diego Matamoros.