Lorena Romera 20 FEB 2026 - 12:57h.

El hermano de Laura Matamoros asegura que "no tiene miedo" y manda un tajante mensaje a Carlo Costanzia

Diego Matamoros defiende a su hermana tras el encontronazo con su primo: "Debería dormir en un calabozo"

Diego Matamoros ha respondido a Carlo Costanzia y a Alejandra Rubio tras lo ocurrido hace unas horas. Después de publicar unos stories defendiendo a ultranza a su hermana Laura Matamoros, que aseguraba haberse sentido "coaccionada" por su primo, que habría tenido actitudes "violentas" con ella en su encuentro en el ya famoso coche, el italiano emitía un comunicado anunciando medidas legales. Una postura que defendía la hija de Terelu Campos con su discurso en 'Vamos a ver'.

"Ahora mismo estoy en la balanza de o me llevo a todo el mundo por delante o soy correcta. Esto es una vergüenza. Sinceramente, cuando lo he visto me he quedado en shock", comenzaba expresando la colaboradora, de 25 años, sobre los vídeos de Diego Matamoros, en los que acusaba a su pareja de "actitudes machistas y carcelarias".

Desde el plató de 'Vamos a ver', Alejandra Rubio animaba a su pareja a "tomar las medidas que tenga que tomar". Y así hacía el hijo de Mar Flores, que emitía a través de su perfil de Instagram un comunicado en el que anunciaba medidas tras estas acusaciones de su primo. Pero Diego Matamoros, que ha respondido a los medios de comunicación tras el revuelo, mantiene su postura.

Diego Matamoros se dirige a Alejandra Rubio

"No tengo miedo de nada. No me retracto de nada. He dicho las cosas que tenían que decirse, y ya está", ha comenzado señalando cuando le ha alcanzado la prensa. "Entiendo el papel de Alejandra, pero vuelvo a decir: no me retracto de nada. Todo lo que he dicho es público y notorio. Y no creo que la demanda llegue a ningún lado", ha señalado.

Sobre dónde habría ocurrido el encontronazo entre Laura Matamoros y Carlo Costanzia -que él dijo que fue en la puerta de la casa de su hermana, mientras que Alejandra sostiene que no fue así-, Diego Matamoros puntualiza que es lo de menos. "Da igual donde haya ocurrido. El hecho es el hecho y de una forma grave. Has amenazado a una persona, has insultado, te has metido con la familia de esta persona, y lo has hecho en unos términos bastante graves", precisa.

"Da igual si ha sido en la puerta de su casa, en el parque o en la esquina del bar. Lo que hay que aclarar es que esto es una cosa muy grave, que no se puede repetir y que Carlo las cosas que hace no las puede volver a hacer. Que es mi primo, es mi sangre, pero tiene que aprender que esto no es Italia, esto es España y que las cosas son graves", ha expresado.

El mensaje del hermano de Laura Matamoros a Carlo Costanzia

Sobre la demanda de su primo, Diego Matamoros insiste en que no le teme. "No van a ningún lado. Lo que he dicho no es nada del otro mundo. Me he basado en hechos notorios. Mi primo, como parte de mi familia, tiene que entender que los métodos de matón no van a ninguna parte y tendría que empezar a pedir perdón a cada una de las personas que estamos implicadas: a mí, a mi hermana, a su madre... No tengo miedo absolutamente de nadie y las demandas no van a ningún lado. Estoy muy tranquilo", recalca.