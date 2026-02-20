Natalia Sette 20 FEB 2026 - 16:20h.

Alba Paul está saboreando al máximo sus últimos días antes de poner rumbo a Honduras como concursante de ‘Supervivientes 2026’. Y lo ha hecho con una escapada muy especial a Baqueira, rodeada de su mujer, Dulceida, su hija y un grupo de amigas inseparables que han querido acompañarla, hospedándose en una impresionante casa

“Un año más hemos venido y vamos a disfrutar de esta pedazo de choza”, ha comenzado diciendo en un video que ha publicado en sus ‘stories’. La vivienda, amplia y acogedora, combina madera oscura, grandes ventanales y una decoración cálida de estilo alpino.

El salón principal destaca por sus sofás verdes de gran tamaño, alfombras en tonos rojizos y una iluminación tenue que te hace pensar que estás en una cabaña en la montaña. “Mirad qué salón” ha dicho entusiasmada mientras enseña el espacio.

La casa cuenta también con un enorme comedor con mesa rectangular para varios comensales, dormitorios abuhardillados y detalles rústicos, además de unas vistas en ensueño con Baqueira toda nevada. “Aún no ha llegado el resto porque hemos venido en coche con la niña”, ha explicado mientras muestra una mesa llena de aperitivos que le tenían preparada para su llegada.

Las amigas que la acompañan tienen rostros muy conocidos: Carla Flila, Susana Molina o Anita Matamoros, entre otras. Ninguna ha querido perderse esta escapada tan importante para ella, pues pronto coge un avión para enfrentar una de las experiencias más duras de su vida.

La marca que las ha invitado al viaje le ha dejado un mensaje cargado de cariño y también tristeza por su partida: “Amiga! Qué ilusión siempre tenerte aquí. Vamos a alimentarte mucho y a darte muchos mimos y comodidades que en breves vas a tener que sobrevivir. Sé que lo harás increíble y estaremos todas apoyándote”.

Y si algo no ha faltado en esta escapada ha sido la buena comida. Alba comparte imágenes de su cena, compuesta por sushi variado, y bromea al respecto: “Acostumbrando mi paladar al pescado crudo y el arroz”.

También ha compartido unas tiernas fotos junto a su mujer Dulceida y a su pequeña Aria, de apenas un año. Sin duda, lo más difícil para Alba será estar alejada de ellas y es por ello que sus últimos momentos los quiere pasar junto a los amores de su vida disfrutando al máximo.